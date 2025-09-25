Iberojet conectará Madrid y Querétaro (México) a partir del 20 de diciembre con dos frecuencias semanales

Madrid, 25 Sep. 2025 (Europa Press) - Iberojet ha anunciado el lanzamiento de su nueva ruta directa entre Madrid y Querétaro (México), que comenzará a operar el próximo 20 de diciembre con dos vuelos semanales, según un comunicado. Con más de 800 plazas semanales y enmarcado en la oferta regular de la aerolínea de Ávoris Corporación Empresarial, esta conexión será operada con aeronaves Airbus A350-900. Además, los vuelos estarán también disponibles en los programas de los turoperadores de Ávoris. Así, Travelplan y Catai impulsarán el turismo emisor español y Special Tours está ya diseñando paquetes de circuitos por España y Europa para comercializar en México. "Este acuerdo histórico con Querétaro refleja nuestra vocación de abrir nuevas puertas al viajero español hacia destinos llenos de oportunidades", ha remarcado el director general de Iberojet, José Ignacio Lugo. Sobre la región, Lugo ha resaltado que "combina dinamismo económico y encanto cultural, y estamos convencidos de que esta ruta se convertirá en un puente privilegiado entre España y México". El Aeropuerto Internacional de Querétaro está situado a 200 kilómetros de Ciudad de México. De la ciudad, Ávoris resalta desde su centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Uneso, hasta la Peña de Bernal, "uno de los monolitos más grandes del mundo".

