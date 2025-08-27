IBEX 35 abre plano en la vigilia por los resultados de Nvidia

27 ago (Reuters) - El índice bursátil español IBEX 35 abría la sesión del miércoles sin grandes variaciones, mientras los inversores aguardaban la publicación de los resultados de Nvidia, que marcará la pauta del apetito por el riesgo a corto plazo y determinará si la elevada valoración de los favoritos de la inteligencia artificial está justificada.

Según datos de LSEG, el fabricante de chips de IA, valorado en US$4,4 billones, anunciaría un aumento del 53% en sus ingresos del segundo trimestre, hasta alcanzar los 46.000 millones de dólares, pero es posible que esto no sea suficiente para satisfacer a los inversores, ya que este aumento sigue estando muy lejos del crecimiento de tres dígitos que se ha registrado en muchos de los últimos trimestres.

"Nvidia presenta resultados en un contexto de expectativas muy elevadas y renovado impulso de mercado tras los comentarios moderados de la Fed. La verdadera prueba será la guía: si Nvidia puede sostener con credibilidad las expectativas del mercado de alcanzar 54.000 millones el próximo trimestre", dijo Lale Akoner, analista global de mercados de eToro.

Atrapada en el fuego cruzado de la actual guerra comercial entre Washington y Pekín, el destino del negocio de Nvidia en China depende de la postura que adopten las dos mayores economías del mundo en las negociaciones arancelarias y las restricciones al comercio de chips.

"La gran cuestión es si Nvidia puede reafirmar su hoja de ruta, liderada por Blackwell y Rubin, como pieza central de la próxima fase de infraestructura de IA. Si lo consigue, el caso de inversión se mantiene intacto. Si no, el riesgo de concentración del mercado se hará evidente", agregó Akoner.

El foco de los mercados también estará en las reacciones a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, en un contexto de nerviosismo ante los cuestionamientos a la independencia de la Fed. Las miradas también apuntan a la crisis política que vive Francia y que ha provocado una fuerte venta de acciones y bonos de la segunda mayor economía de la eurozona, después de que los principales partidos de la oposición dijeran que no respaldarían la moción de confianza anunciada por el primer ministro, François Bayrou, para el 8 de septiembre.

"Nvidia es la referencia, pero sólo afectará a las sesiones (europea y americana) de mañana jueves.

Y el viernes completaremos la semana con los probables modestos repuntes de las inflaciones (ALE, FRA, ITA, ESP, PT, PCE en US)", dijeron los analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

A las 0723 GMT del miércoles, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 43,10 puntos, un 0,29%, hasta 15.076,20 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,10%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,49%, BBVA retrocedía un 0,92%, Caixabank cedía un 0,88%, Sabadell caía un 0,54%, Bankinter se dejaba un 1,03% y Unicaja Banco perdía un 0,83%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,06%, Inditex cedía un 0,09%, Iberdrola se dejaba un 0,09%, Cellnex ganaba un 0,13% y la petrolera Repsol subía un 0,11%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; información adicional de Javi West Larrañaga; editado por Jorge Ollero Castela)