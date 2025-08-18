IBEX 35 cae un 0,33% en la apertura

( )

18 ago (Reuters) - A las 0709 GMT del lunes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 50,80 puntos, un 0,33%, hasta 15.226,40 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,02%.

En el sector bancario, Santander perdía un 1,08%, BBVA retrocedía un 1,21%, Caixabank cedía un 1,07%, Sabadell caía un 1,13%, Bankinter se dejaba un 0,85% y Unicaja Banco perdía un 0,75%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,08%, Inditex avanzaba un 0,30%, Iberdrola se revalorizaba un 0,37%, Cellnex ganaba un 0,10% y la petrolera Repsol perdía un 0,64%.

(Información de la redacción de Gdansk, editado por María Bayarri Cárdenas)