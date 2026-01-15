IBEX 35 duda en las alturas y ya acumula ocho sesiones en lateral

15 ene (Reuters) - El IBEX 35 volvió a abrir el jueves con pocos cambios, encaramado a zona de máximos históricos, pero sumido en la duda tras siete sesiones de movimientos mínimos y un claro sesgo lateral.

El ánimo inversor oscila entre la descompresión geopolítica por el tono más prudente de Washington respecto a Irán, la rotación tras la toma de beneficios en tecnológicas y la inquietud por las presiones sobre la independencia de la Reserva Federal, mientras la temporada de resultados en Estados Unidos gana protagonismo. Desde el frente geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rebajó la ansiedad del mercado sobre una eventual acción militar contra Irán al afirmar que le habían trasladado que las muertes en la represión de las protestas disminuían y que no veía planes de ejecuciones a gran escala por ahora. En renta variable, la corrección en valores de semiconductores e inteligencia artificial se extendió a Asia, con rotación hacia otros sectores. No obstante, TSMC, principal productor mundial de chips avanzados y proveedor de Nvidia, apaciguó el nerviosismo al anunciar un alza del 35% en su beneficio del cuarto trimestre —récord y por encima de previsiones— y anticipar un crecimiento más sólido este año. En el frente monetario, persiste la inquietud por las amenazas a la independencia de la Reserva Federal (Fed). Pese a un tono algo más conciliador, Trump señaló que no tiene planes de despedir a Jerome Powell "por ahora" tras la investigación penal abierta por el Gobierno estadounidense contra el presidente de la institución, aunque sostuvo que "es demasiado pronto" para adelantar decisiones. Entretanto, en el plano corporativo la temporada de resultados gana tracción en Wall Street. Tras las cifras de Citigroup y Bank of America, que superaron las previsiones, este jueves será el turno de BlackRock, Morgan Stanley y Goldman Sachs.

Por lo demás, el Tribunal Supremo de Estados Unidos no resolvió una de las incógnitas de la semana tras emitir tres decisiones el miércoles, pero aplazar el esperado fallo sobre la legalidad de los aranceles globales del presidente Trump. El tribunal no anunció cuándo volverá a dictar sentencias.

"(…) Podremos dar por terminada la semana en la práctica en cuanto publiquen Goldman, Blackrock y M.Stanley porque no queda nada realmente relevante: 14:30h Philly o Índice de Actividad de la Fed de Filadelfia (-1,0 vs -10,2) + Índice Manufacturero de la Fed de NY (+1,0 vs -3,9) y mañana 15:15h Producción Industrial americana (+0,1% vs +0,2%)", dijeron analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

"Parece probable que entremos en una mini-fase de estabilización con predisposición a romper al alza, a la espera de más resultados la semana próxima, sobre todo tecnológicas, del Deflactor de Consumo Privado PCE el jueves de la semana próxima (ahora en +2,8%) y del desenlace en Irán, donde algo va a suceder casi inmediatamente y la mejor prueba es que Trump ha suavizado su dialéctica al respecto."

A las 0802 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 7,30 puntos, un 0,04%, hasta 17.688,40 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,12%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,23%, BBVA se anotaba un 0,38%, Caixabank avanzaba un 0,46%, Sabadell ganaba un 0,95%, Bankinter se revalorizaba un 0,52% y Unicaja Banco subía un 0,07%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,68%, Inditex cedía un 0,71%, Iberdrola se dejaba un 0,41% y Cellnex caía un 0,42%. Destacaba la caída de la petrolera Repsol, que perdía un 5,01% tras anunciar información sobre producción del cuarto trimestre y recibir una rebaja en la recomendación de RBC, en un contexto de retroceso del precio del petróleo. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)