IBEX 35 no encuentra alicientes para el repunte en la antesala de la Fed

18 jun (Reuters) - Tras dejarse casi un 1,5% en la víspera, los inversores en el índice español IBEX 35 no veían muchos motivos que justifiquen un repunte, mientras continúa la guerra entre Israel e Irán, a pocas horas de que la Reserva Federal de Estados Unidos actualice sus perspectivas monetarias y económicas.

El conflicto bélico entre los dos archienemigos de Oriente Próximo se agravaba, con el temor a una intervención de Estados Unidos contra Irán, lastrando los mercados de renta variable y alentando el encarecimiento del petróleo.

Miles de personas huían de Teherán y otras ciudades importantes, mientras Irán e Israel continuaban atacándose mutuamente, tras unos comentarios en los que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió la rendición incondicional de Teherán.

Con la mirada atenta a los acontecimientos en dicha región, a corto plazo los mercados analizarán los anuncios de la Reserva Federal (Fed), que previsiblemente no tocará los tipos de interés, pero podría realizar comentarios sobre sus intenciones futuras y su valoración del contexto económico y geopolítico.

"Es probable que las bolsas caigan hoy algo, pero será poco salvo que Israel/Irán se complique aún más, lo cual no es descartable porque Israel no ha iniciado una acción militar de esta envergadura y riesgo sólo para advertir o contener a Irán, sino para provocar la caída del régimen teocrático y asegurarse que no se convierte en potencia nuclear. Ambos objetivos están entrelazados", dijeron analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

"Tampoco es descartable que la Fed se reposicione más conservadora con sus estimaciones macro (menos PBI, más inflación) y que Trump desate su beligerancia verbal contra (el presidente de la Fed, Jerome) Powell", añadieron.

A las 0705 GMT del miércoles, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 13,20 puntos, un 0,09%, hasta 13.924,90 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,06%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,39%, BBVA retrocedía un 0,31%, Caixabank avanzaba un 0,30%, Sabadell ganaba un 0,83%, Bankinter se revalorizaba un 0,63% y Unicaja Banco perdía un 0,05%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,26%, Inditex avanzaba un 0,29%, Iberdrola se revalorizaba un 0,09%, Cellnex caía un 0,18% y la petrolera Repsol subía un 0,24%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)