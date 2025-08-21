Ibex 35 registra un ligero alza (+0,08%) que le permite volver a tocar los 15.300 y registrar máximos

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) - El Ibex 35 ha conseguido revertir las pérdidas que ha registrado durante prácticamente toda la sesión y ha cerrado este jueves con un ligero avance del 0,08% que le ha ayudado a tocar la cota de los 15.300 enteros perdida ayer y registrar un nuevo máximo desde diciembre de 2007. Así, mañana partirá desde los 15.303,8 enteros.

Los inversores están pendientes del encuentro anual de banqueros centrales que comienza hoy en Jackson Hole (Wyoming, EEUU), después de que conocieran ayer las actas de la reunión de julio de la Reserva Federal (Fed) de EEUU.

Los analistas de Renta 4 señalan que las actas reflejan la preocupación de los banqueros de la Fed por la inflación, que se mantiene por encima del 2%, y que continúan priorizando la estabilidad de precios frente al mercado laboral, ya que, pese a los signos de desaceleración, "todavía es robusto".

"Algunos miembros han comentado que la inflación lleva superando ese nivel del 2% durante un prolongado periodo de tiempo y que ello eleva el riesgo a que las expectativas de inflación a largo plazo se desanclen. De hecho, no existe consenso sobre el impacto de los aranceles en la inflación, siendo unos pocos los que consideran que dicho efecto será puntual y no persistente", agregan los expertos.

Asimismo, la Unión Europea ha cerrado ya este jueves el acuerdo formal con Estados Unidos para un arancel general del 15% a sus exportaciones que se aplicará también a sectores como el farmacéutico y los semiconductores, aunque en el caso de los recargos a vehículos queda condicionada a un mejor acceso a productos agrícolas y alimentos estadounidenses.

De esta forma, ambos bloques dejan por escrito el acuerdo político alcanzado en Escocia hace tres semanas entre la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump. El texto, aunque no es legalmente vinculante, se percibe como una hoja de ruta para la política comercial entre Washington y Bruselas.

Además, se han publicado este jueves los índices PMI de actividad del sector privado. En la eurozona, este indicador ha mostrado una mejora en agosto gracias al impulso de las manufacturas y a pesar de los obstáculos arancelarios, de tal forma que ha subido hasta los 51,1 puntos desde los 50,9 de julio, registrando así su nivel más alto en 15 meses.

Además, las economías de Alemania y Francia, las dos mayores de la eurozona, ofrecen ligeros signos de mejoría durante el mes de agosto, después de digerir el impacto inicial de las tensiones comerciales con Estados Unidos, según las lecturas adelantadas de los respectivos índices PMI.

También el PMI del sector privado en EEUU ha mostrado una aceleración en agosto gracias a la industria manufacturera, de tal forma que se situó en el 55,4 en agosto, frente al 55,1 del mes anterior.

En este contexto, las mayores subidas del Ibex 35 eran las de Repsol (+1,61%), CaixaBank (+1,33%), Indra (+1,08%), BBVA (+1,02%), Santander (+1,02%) y Unicaja (+1,00%).

Por el lado de las caídas, ha destacado la de Telefónica que ha caído un 4,81% ante rumores de una ampliación de capital. Le han seguido ArcelorMittal (-2,56%), Puig (-1,79%), Acerinox (-1,47%), Fluidra (-1,39%) y Cellnex (-1,06%). El resto de las principales plazas bursátiles del Viejo Continente han cerrado también con ligeras subidas: Milán ha avanzado un 0,35%; Londres, un 0,23%; y Fráncfort, un 0,07%. Solo París ha perdido hoy un 0,44%. El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, subía un 0,81% hasta los US$67,38, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, repuntaba un 0,78%, hasta los US$63,20. En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1607 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años escalaba hasta el 3,344% y la prima de riesgo se mantenía en los 57 puntos básicos.