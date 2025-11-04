IBEX 35 retrocede ante las dudas en la Fed y los resultados de Telefónica

4 nov (Reuters) - El IBEX 35 descendía más de un 1% y caía por debajo de los 16.000 puntos en la apertura del martes, en un contexto de toma de beneficios en las bolsas mundiales tras las fuertes subidas del sector tecnológico y de dudas sobre el rumbo de los tipos de interés en Estados Unidos. El sentimiento del mercado era de aversión al riesgo, mientras que la divergencia de opiniones entre los responsables de la Reserva Federal (Fed) ensombrecía las perspectivas de un recorte de los tipos de interés en diciembre. La Fed recortó los tipos la semana pasada, pero su presidente, Jerome Powell, insinuó que podría ser el último recorte del año, mientras los dirigentes de la Fed abogan por distintas perspectivas para la próxima reunión.

Los operadores valoran ahora en un 65% la posibilidad de un recorte de tipos en diciembre, frente al 94% de una semana antes, según mostró CME FedWatch.

En ese contexto, los mercados se preparaban para una serie de datos económicos no gubernamentales que se publicarán esta semana, como el dato de empleo estadounidense ADP del miércoles, mientras el cierre de la Administración federal mantiene los datos oficiales fuera del radar de los mercados. En España, Telefónica lideraba las pérdidas en el selectivo madrileño con una caída en torno al 9% tras anunciar una reducción del 45% de su beneficio neto de las operaciones continuadas en el tercer trimestre y un recorte a la mitad de su dividendo en 2026.

Así las cosas, a las 08:34 GMT, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 216,60 puntos, un 1,35%, hasta 15.820,40 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 1,07%.

En el sector bancario, Santander perdía un 1,39%, BBVA retrocedía un 0,46%, Caixabank cedía un 1,16%, Sabadell caía un 1,07%, Bankinter se dejaba un 1,56% y Unicaja Banco perdía un 1,35%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 8,90%, Inditex cedía un 2,61%, Iberdrola se dejaba un 0,46%, Cellnex caía un 1,35% y la petrolera Repsol perdía un 1,35%. (Información de Benjamín Mejías Valencia; editado por Jorge Ollero Castela)