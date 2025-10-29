Ibex 35 sigue en subida libre y cierra en 16.150 puntos, un 0,39% más

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ibex 35 ha vuelto a cerrar una nueva jornada al alza este miércoles, logrando un nuevo récord histórico, al alcanzar los 16.150,1 puntos, un 0,39% más que al cierre del martes. Durante la sesión ha llegado incluso a superar los 16.200 puntos, aunque no ha mantenido esa cota.

En el ámbito empresarial español, varias compañías del Ibex 35 han dado a conocer sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses del año antes de la apertura de los mercados. En concreto, Banco Santander ha informado de un beneficio de 10.337 millones de euros, lo que supone un incremento del 11%, mientras que Endesa ganó 1711 millones de euros, un 21,9% más que el año anterior. Además, el gestor aeroportuario español Aena cerró el periodo con unas ganancias netas de 1579,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,9%. Por su parte, Redeia registró un beneficio de 389,8 millones de euros, un 4,6% menos, mientras que Naturgy alcanzó los 1668 millones de euros, un aumento del 5,6%.

En el terreno 'macro' español, este miércoles ha trascendido que la economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre anterior, debido al comportamiento del sector exterior, que resto seis décimas al crecimiento, frente al impulso experimentado por la demanda nacional, que aportó 1,2 puntos al avance de la economía española en los meses de verano.

En el plano internacional, los inversores están a la espera de la reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos: "La Fed finalizará hoy su reunión regular y anunciará que prosigue en su camino de normalización en los tipos oficiales, reduciendo la tasa en 25 puntos básicos, situando la banda entre el 4% y el 3,75%", han vaticinado los expertos de Banca March. A su juicio, los "benignos datos" de inflación de EEUU publicados con retraso la semana pasada dan la luz verde para que la senda de normalización prosiga, en un contexto en el que el mandato de pleno empleo cobra mayor protagonismo.

Por otra parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado dispuesto a reducir el arancel del 20% relacionado con el fentanilo que Estados Unidos aplica desde principios de año a las importaciones procedentes de China, según comentó el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones un día antes de su esperado encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, con quien también espera hablar sobre tecnología, señalando en particular los chips para IA de Nvidia.

Al cierre, Santander ha sido el principal valor alcista, al haber subido un 4,33%. Le han seguido BBVA (+2,27%), Endesa (+1,76%), CaixaBank (+1,55%), Indra (+1,50%) y Repsol (+1,34%). De su lado, Aena ha caído un 4,26%; Acerinox, un 3,14%; Ferrovial, un 2,98%; Redeia, un 2,40%; y Enagás, un 2,14%.

La evolución en el resto de los principales mercados europeos ha sido mixta. Han subido Londres (+0,60%) y Milán (+0,24%), mientras que han caído París (-0,22%) y Fráncfort (-0,64%).

Al cierre de la sesión europea, el barril de Brent cotizaba en US$65,09, un 1,06% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) progresaba un 1,01%, hasta los US$60,75. En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se ha situado en 3,132%, por debajo del 3,145% del martes. De esta forma, la prima de riesgo ha caído hasta 51,1 puntos básicos. Respecto a las divisas, el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar, cruzándose en un tipo de cambio de US$1,1658 por cada euro.