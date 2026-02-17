IBEX abre en rojo y retoma las caídas ante la cautela por negociación EEUU-Irán y datos macro

17 feb (Reuters) - El IBEX 35 abrió el martes con descensos, reanudando la tendencia bajista tras el rebote de la víspera, en un contexto de menor actividad en los mercados internacionales por el Año Nuevo Lunar en Asia y el parón del lunes en Wall Street por el Día de los Presidentes. La prudencia dominaba antes de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán previstas para este mes en Ginebra, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que participaría "indirectamente" y que cree que Teherán quiere alcanzar un acuerdo. A la tensión se sumaron las maniobras navales de la Guardia Revolucionaria iraní en el estrecho de Ormuz el lunes, un paso por el que transita aproximadamente el 20% de los envíos mundiales de crudo.

El selectivo español venía de repuntar el lunes tras cuatro sesiones a la baja, pero la falta de catalizadores inmediatos, el ruido geopolítico y la persistente incertidumbre sobre la IA y el sector tecnológico en conjunto volvían a enfriar el ánimo inversor.

En el frente macroeconómico, las principales referencias llegarán en los próximos días: las actas de la Reserva Federal el miércoles y los datos del PIB y el deflactor de consumo o PCE de EEUU el viernes.

El martes, el único indicador de peso es el sondeo alemán de confianza económica del instituto ZEW.

Analistas de Bankinter destacan que "el mercado da síntomas de cierto agotamiento porque (1) el incremento del capex (inversiones) en las tecnológicas genera suspicacias a corto plazo porque baja el cash-flow disponible para los accionistas y las recompras de acciones, (2) el debate sobre ganadores-perdedores por la IA acaba de comenzar y (3) es natural que el mercado se tome un descanso".

Los observadores del mercado consideran lógica cierta corrección tras un avance de casi el 50% en 2025, al que siguió un alza del 3,1% en enero. A las 0802 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 2,30 puntos, un 0,01%, hasta 17.850,30 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,03%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,10%, BBVA retrocedía un 0,15%, Caixabank cedía un 0,05%, Sabadell caía un 0,09%, Bankinter se dejaba un 0,41% y Unicaja Banco perdía un 0,38%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica apenas se movía, Inditex avanzaba un 0,35%, Iberdrola se revalorizaba un 0,35%, Cellnex ganaba un 0,60% y la petrolera Repsol perdía un 0,15%. Entre las empresas que publicaron resultados empresariales, el operador de la red española de gas Enagás caía un 1% tras anunciar que superó sus objetivos de 2025, en los que volvió a obtener beneficio. (Información de Tomás Cobos y Paula Villalba; edición de Jorge Ollero Castela)