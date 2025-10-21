IBEX abre plano tras los primeros resultados y un posible alivio de las tensiones comerciales

21 oct (Reuters) - El IBEX 35 abría la sesión del martes sin una tendencia clara, en un momento en que los mercados digerían las señales sobre un posible alivio de las tensiones comerciales entre las dos principales economías del mundo y aguardaban por las primeras empresas en el inicio de la temporada de resultados del tercer trimestre.

Después de que las preocupaciones sobre los riesgos crediticios pasaran a un segundo plano, los inversores apuestan ahora por la relajación de las tensiones entre Estados Unidos y China, además de una la bajada de tipos de la Reserva Federal la semana que viene y una buena temporada de resultados. En Asia, las bolsas subían tras conocerse que la conservadora de línea dura fue elegida el martes primera ministra de Japón, rompiendo el techo de cristal del país y preparando un contundente giro a la derecha.

"Esperamos una sesión ligeramente al alza gracias a una temporada de resultados que va ganando intensidad, siendo el principal punto de interés esta semana hasta la publicación de la primera macro relevante este viernes (inflación americana y PMIs)", dijeron los analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

A las 0719 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 0,70 puntos, un 0,01%, hasta 15.829,00 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,13%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,12%, BBVA retrocedía un 0,95%, Caixabank avanzaba un 0,38%, Sabadell caía un 0,03%, Bankinter se revalorizaba un 0,15% y Unicaja Banco perdía un 0,08%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,09%, Inditex avanzaba un 0,08%, Iberdrola se revalorizaba un 0,47%, Cellnex ganaba un 0,41% y la petrolera Repsol subía un 0,39%. Enagás subía un 0,18% tras anunciar que está en vías de cumplir sus objetivos para 2025 y registrar beneficios en los nueve primeros meses del año. (Información de Benjamín Mejías Valencia; editado por María Bayarri Cárdenas)