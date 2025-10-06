Ibex, en máximos, busca nuevos catalizadores con la vista puesta en Japón y el cierre de EEUU

6 oct (Reuters) - La política volvía a tomar las riendas de los mercados de renta variable en el arranque de la semana, tras una sorprendente victoria de la candidata conservadora Sanae Takaichi en Japón que la posiciona para ser la primera mujer en dirigir el país, lo que desataba la euforia en la bolsa nipona.

El impulso asiático, sin embargo, chocaba con la creciente incertidumbre en Estados Unidos por el cierre de la Administración, que ha nublado la visibilidad sobre la evolución económica y, por lo tanto, sobre los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed).

El complejo panorama internacional deja a los mercados europeos —con un Ibex que coquetea con sus máximos históricos pero muestra signos de fatiga— a la espera de catalizadores más claros que puedan prolongar las subidas. Las expectativas sobre la posibilidad de un acuerdo de paz en Gaza y los récords en activos como el oro y el bitcóin completan un complejo tablero global. El gran protagonista de la jornada es Japón, donde la victoria de Sanae Takaichi, partidaria de mantener una política monetaria ultraexpansiva en línea con la "Abenomics", ha actuado como un potente revulsivo, llevando al Nikkei a un nuevo máximo histórico cerca de los 48.000 puntos.

"El evento del día es Japón, con la victoria de Takaichi, primera mujer que será PM: depreciación del yen porque es improbable que el BoJ [Banco de Japón] suba tipos, subida de Defensa (Mitsubishi +12%) y Nuclear (Japan Steel, suministrador), subida de la bolsa, hundimiento de los bonos a largo… El impacto inducido sobre las bolsas es positivo, en términos generales", señalaron analistas de Bankinter en su canal de Telegram.

El empuje japonés, sin embargo, se ha producido en una sesión asiática de bajo volumen al ser festivo en China, Taiwán y Corea del Sur.

El optimismo asiático se topaba con el freno de Washington.

El cierre de la Administración de EEUU, que ya dura casi una semana, amenaza con prolongarse y está privando al mercado de indicadores económicos vitales.

La tensión aumenta con las amenazas del presidente Donald Trump de aplicar más recortes de fondos a los estados demócratas y despedir a más funcionarios federales.

Para la sesión del lunes, sin grandes datos en la agenda europea, la atención se centrará en los discursos de Christine Lagarde (BCE) y Andrew Bailey (BoE).

De cara al resto de la semana, desde Bankinter señalan que "las referencias inmediatas son una improbable reapertura a corto plazo de la Administración americana y los primeros resultados trimestrales americanos, que deberían volver a ser suficientemente buenos (BPA 3T esperado +8,8% y 4T +7,7%) y que continuarán dando soporte a un mercado que se resiste a tomar beneficios".

A las 07:05 GMT del lunes, el IBEX 35 caía 47,40 puntos, un 0,30%, hasta 15.537,70 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,06%.

El selectivo bursátil español marcó su máximo histórico intradía el 9 de noviembre de 2007, en 16.040 puntos, mientras que el máximo de cierre se sitúa ligeramente por debajo, en 15.946, el día anterior.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,62%, BBVA retrocedía un 0,64%, Caixabank cedía un 0,13%, Sabadell caía un 0,51%, Bankinter se dejaba un 0,76% y Unicaja Banco perdía un 0,60%. Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,58%, Inditex no mostraba casi variación, Iberdrola se dejaba un 0,34%, Cellnex caía un 0,07% y la petrolera Repsol subía un 1,33%. (Información de Tomás Cobos, editado por Jorge Ollero Castela)