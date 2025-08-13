IBEX prolonga la escalada al ganar fuerza las apuestas a un recorte de tipos en EEUU

( )

13 ago (Reuters) - El IBEX 35 continuaba en la senda alcista el miércoles y avistaba ya la cota psicológica de los 15.000 puntos, que no supera desde hace más de diecisiete años y medio, tras un dato de inflación en Estados Unidos que abrió las puertas a una rebaja de tipos de interés. El índice de precios al consumo (IPC) de EEUU mostró un incremento moderado en julio, lo que refuerza los argumentos a favor de una nueva relajación monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). "(...) la lectura del mercado es que el 'passthrough' (transmisión) a precios de los aranceles se sigue sin observar, dando casi por descontado que la Fed recortará 25 pb los tipos de interés en la próxima reunión de septiembre", dijeron analistas en su informe matutino.

Según datos de LSEG, el mercado asigna más de un 98% de posibilidades a un recorte del coste de los préstamos en septiembre y un 61% a una rebaja en octubre.

De cerrar en los niveles actuales, el índice bursátil español encadenaría ocho sesiones consecutivas al alza, su mejor racha desde mediados de mayo, y se situaría en su nivel más alto desde el 2 de enero de 2008.

Con todo, observadores de los mercados vienen advirtiendo de la posibilidad de una corrección alentada por las tomas de beneficios tras el reciente arreón alcista. En cualquier caso, el tono alcista tendrá una prueba de fuego al final de esta semana con la cumbre entre Rusia y Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania.

A las 07:15 GMT del miércoles, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 106,70 puntos, un 0,72%, hasta 14.965,70 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,45%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,59%, BBVA se anotaba un 0,51%, Caixabank avanzaba un 0,64%, Sabadell ganaba un 0,77%, Bankinter se revalorizaba un 0,66% y Unicaja Banco subía un 0,67%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,51%, Inditex avanzaba un 0,80%, Iberdrola se revalorizaba un 0,93%, Cellnex ganaba un 0,91% y la petrolera Repsol perdía un 0,22%. (Información de Tomás Cobos, editado por Jorge Ollero Castela)