IBEX recoge beneficios pero apunta a su mejor semana desde mediados de mayo

25 jul (Reuters) - El índice bursátil español IBEX 35 mostraba un leve retroceso en la apertura del viernes, un movimiento lógico de toma de beneficios tras los avances de las sesiones anteriores, y se encaminaba a su mayor incremento semanal desde el 12-16 de mayo.

La semana ha traído algunas novedades importantes en materia de comercio exterior, en un momento de máxima expectativa por la cercanía del 1 de agosto, fecha en la que Estados Unidos prevé aplicar aranceles elevados a numerosos países y regiones si no se logra antes un acuerdo para rebajarlos. Tras los pactos de Washington con varios países asiáticos, la atención se centra ahora en la Unión Europea. Bruselas indicó el jueves que la solución negociada está al alcance, pese a que los miembros de la UE ya votaron para poner en marcha aranceles de represalia —sobre productos estadounidenses por valor de 93.000 millones de euros— en caso de que las conversaciones no lleguen a buen puerto. En las últimas horas los mercados financieros también analizaron con interés los mensajes de la visita de Donald Trump a la Reserva Federal (Fed), tras la presión ejercida durante los últimos meses por el presidente estadounidense sobre el máximo dirigente del banco central con el fin de que baje los tipos de interés. Tras el tenso encuentro, Trump lamentó los costes de reforma de la sede de la Fed pero dijo que, al menos de momento, Jerome Powell seguirá en su cargo.

"Trump dio un giro a sus críticas recientes sobre el presidente de la Fed, Powell, y después de visitar el banco, dijo que no era necesario despedirle", dijeron analistas de Bankinter en su canal de Telegram. "Este comentario puso en contexto que la semana próxima hay reunión de la Fed y que previsiblemente no recortará tipos. Nosotros esperamos que la Fed haga en 2025 un único recorte de -25pb y que será en su reunión de septiembre", añadieron. En todo caso, los inversores optaban el viernes por la cautela, en espera de las numerosas referencias de peso que llenarán la semana que viene, además del fin del plazo para los acuerdos comerciales. En Estados Unidos, la Fed culminará el miércoles una reunión de dos días, y se publicará el crucial informe mensual de empleo de Estados Unidos, junto con los resultados de Amazon, Apple, Meta y Microsoft. También habrá numerosas actualizaciones trimestrales de empresas españolas, entre ellas Acciona, Telefónica, Caixabank, Santander y BBVA. Entretanto, a las 07:02 GMT del viernes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 33,70 puntos, un 0,24%, hasta 14.222,80 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,34%. En el conjunto de la semana, el IBEX 35 muestra un alza del 1,67%, el mayor avance semanal desde el 3,77% de la semana finalizada el 16 de mayo. En cuanto a los valores individuales, en el sector bancario, Santander perdía un 0,62%, BBVA retrocedía un 0,31%, Caixabank cedía un 0,43%, Sabadell ganaba un 0,34%, Bankinter se dejaba un 0,69% y Unicaja Banco perdía un 0,48%. Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,26%, Inditex avanzaba un 0,12%, Iberdrola se revalorizaba un 0,20%, Cellnex caía un 1,24% y la petrolera Repsol subía un 0,30%. (Información de Tomás Cobos, editado por Jorge Ollero Castela)