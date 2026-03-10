IBEX recupera los 17.000 puntos al calor del desplome del petróleo

10 mar (Reuters) - El IBEX 35 abría el martes con un repunte y recuperaba los 17.000 puntos, en línea con el resto de parqués europeos, impulsado por la caída del petróleo, después de que comentarios del presidente de Estados Unidos apuntasen a la posibilidad de un final cercano de la guerra contra Irán.

Con todo, persistía la inquietud en el mercado, ya que la esperanza de una resolución rápida del conflicto se puso en duda por los mensajes desafiantes llegados desde Teherán, que prometió seguir luchando. La confianza inicial se apoyó en la afirmación de Donald Trump de que la guerra con Irán estaba "muy completa" y podría "terminar pronto", pese a que los sectores duros en Irán se alineaban con el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, y defendían que su bloqueo de petróleo continuaría. Sin embargo, en cuestión de horas, el ejército iraní enfrió las expectativas del mercado, con declaraciones de la Guardia Revolucionaria afirmando que serían ellos quienes determinarían el final de la guerra. En este cruce de mensajes, Trump volvió a endurecer el tono al amenazar con golpear a Irán "Veinte veces más fuerte". Mientras los inversores digerían el intercambio de amenazas, los futuros del crudo Brent llegaron a caer hasta un 11%, hasta mínimos de 88,05 US$ por barril, antes de moderar el descenso al 4,8%. El petróleo también sufría ante nuevas informaciones que sugerían que Washington podría suavizar las sanciones sobre la energía rusa.

Irán ha bloqueado el paso de petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del suministro mundial. Este cierre ha llevado a los inversores a prepararse para un periodo prolongado de costes energéticos elevados, que a su vez podría avivar la inflación y, en respuesta, los tipos de interés de los bancos centrales.

La crisis bélica ha alejado al selectivo español de los máximos históricos de febrero, en torno a los 18.500 puntos, tras dejarse más de 1400 unidades al cierre del lunes —un 7,8%—, aunque el avance del martes, el mayor desde abril de 2025, mitigaba parte de ese castigo.

"Tal y como hemos venido señalando estos días, la incertidumbre geoestratégica produce volatilidad y las caídas generan oportunidades de inversión a precios más baratos (especialmente en: defensa, semiconductores, bancos, utilities o infraestructuras)", señalan en Bankinter, según comentarios difundidos en su canal de Telegram.

"Seguimos confiando en que a medio plazo el ciclo económico razonable y los sólidos resultados empresariales son los que marcan la tendencia y por tanto la evolución del mercado, una vez afloje la actual incertidumbre, debería ser progresivamente a mejor", añaden.

El martes, a las 0802 GMT, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 419,50 puntos, un 2,48%, hasta 17.347,70 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 1,44%. En cuanto a los valores individuales, destacaba el descenso del 3% en Repsol, en consonancia con la caída del petróleo, pese a que el grupo elevó sus objetivos de reparto de dividendos.

Por lo demás, en el sector bancario Santander subía un 4,52%, BBVA se anotaba un 3,87%, Caixabank avanzaba un 3,30%, Sabadell ganaba un 3,34%, Bankinter se revalorizaba un 2,58% y Unicaja Banco subía un 3,26%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,75%, Inditex avanzaba un 1,93%, Iberdrola se revalorizaba un 1,33%, Cellnex ganaba un 1,40% y la petrolera Repsol perdía un 3,24%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)