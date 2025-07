IBEX se aferra a los 14.000 puntos mientras continúa la incertidumbre comercial

8 jul (Reuters) - El IBEX 35 mostraba un leve avance en la apertura del martes, asentándose por encima de los 14.000 puntos recuperados en la víspera, en un mercado marcado por la cautela ante el complejo panorama comercial por las amenazas de aranceles elevados en Estados Unidos. El presidente Donald Trump comenzó el lunes a comunicar a sus socios comerciales que el 1 de agosto Estados Unidos comenzará a aplicarles aranceles más altos, lo que marca una nueva fase en la guerra comercial que inició este año.

"(...) la semana en los mercados va a estar condicionada por los avances o retrocesos en las negociaciones entre EE. UU. y el resto de los países en lo referente a sus relaciones comerciales", dijo Renta 4 en su informa matutino.

Esta casa de valores destacó las cartas enviadas por la administración estadounidense a Corea del Sur y Japón, en las que anunciaba la imposición de aranceles del 25% en agosto.

Por contra, el mercado mantenía cierto optimismo sobre la posibilidad de que la Unión Europea logre un acuerdo con Estados Unidos antes del 9 de julio, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuviera un "buen intercambio" con Trump, según un portavoz del Ejecutivo comunitario.

Sin embargo, los analistas de Renta 4 destacaban también la "tensión en las relaciones comerciales entre la UE y China que ha procedido a vetar a las compañías europeas en las licitaciones de dispositivos médicos".

Con estas tensiones internacionales de telón de fondo y sin indicadores macroeconómicos de peso a la vista, observadores del mercado llaman a la cautela, al acercarse el habitual descenso estival en los volúmenes de negociación, y con la temporada de resultados empresariales a la vuelta de la esquina.

A las 0702 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 26,80 puntos, un 0,19%, hasta 14.101,60 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,08%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,16%, BBVA se anotaba un 0,91%, Caixabank avanzaba un 0,21%, Sabadell ganaba un 0,55%, Bankinter se revalorizaba un 0,31% y Unicaja Banco subía un 0,68%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,13%, Inditex avanzaba un 0,09%, Iberdrola NOT AVAILABLE, Cellnex ganaba un 0,34% y la petrolera Repsol subía un 0,28%. (Información de Tomás Cobos; editado por Benjamín Mejías Valencia)