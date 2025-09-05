IBEX se frena a las puertas de los 15.000 con todas las miradas en el empleo de EEUU

4 sep (Reuters) - El IBEX 35 apenas registraba cambios en la apertura del viernes tras dos alzas consecutivas que lo situaban a las puertas de los 15.000 puntos, un nivel simbólico que podría atacar de nuevo en función de las cifras de empleo de Estados Unidos que se conocerán durante la sesión. El fondo del mercado era positivo tras el cierre alcista de Wall Street, donde el S&P 500 marcó un nuevo máximo histórico después de la publicación de datos semanales del mercado laboral de Estados Unidos, que no alteraron las expectativas de un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal este mes.

Dichas cifras sirvieron de aperitivo para el informe mensual de empleo estadounidense (1230 GMT), clave para anticipar los próximos movimientos de la Fed.

Según los futuros de la herramienta IRPR de LSEG, el mercado asigna un 98,1% de probabilidades a un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed el 17 de septiembre. Para el resto del año, se espera un total de 60 puntos de recortes. La tesis a favor de la relajación monetaria se vio respaldada por los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, quien afirmó que "una reducción gradual de los costes de los préstamos es probable si la economía cumple con su previsión de ligeros aumentos en el desempleo y una suavización de la inflación el próximo año".

En los mercados de renta fija, los precios de los bonos se calmaban tras las caídas de principios de semana provocadas por las dudas sobre la sostenibilidad fiscal en países como Japón, Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

Analistas de Bankinter destacaron que “la estabilización en formato recuperación suave de los bonos (reducción de TIR) aleja la posibilidad de un ajuste brusco del mercado. Los bancos centrales vuelven a actuar como ángeles guardianes de los bonos cuando éstos sufren".

"No se puede asegurar que esto sea así, pero es la alternativa más probable”, añadieron, según comentarios en su canal de Telegram.

El ánimo inversor también se vio reforzado por los resultados mejores de lo esperado de la tecnológica estadounidense Broadcom, que subía un 4,6% en las plataformas electrónicas de contratación bursátil tras publicar sus cuentas trimestrales y previsiones para el próximo trimestre. También ayudaban las novedades en el ámbito comercial, ya que el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que reduce los aranceles sobre automóviles japoneses del 27,5% al 15%.

Así las cosas, a las 0715 GMT del viernes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 9,60 puntos, un 0,06%, hasta 14.908,70 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,09%.

En el conjunto de la semana, el IBEX 35 muestra un descenso del 0,18%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,09%, BBVA se anotaba un 0,16%, Caixabank cedía un 0,09%, Sabadell caía un 0,09%, Bankinter se dejaba un 0,31% y Unicaja Banco subía un 0,34%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,35%, Inditex cedía un 0,80%, Iberdrola se dejaba un 0,35%, Cellnex caía un 0,07% y la petrolera Repsol perdía un 0,63%. (Información de Tomás Cobos e Irene Martínez; edición de María Bayarri Cárdenas)