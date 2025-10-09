IBEX toma aire con la mirada puesta en Oriente Próximo y Francia

9 oct (Reuters) - El IBEX 35 abría este jueves con pocas variaciones, tras subir un 1% en la víspera y salir del rango entre 15.500 y 15.600 puntos en el que había oscilado en las últimas jornadas, en un contexto marcado por la distensión geopolítica y la incertidumbre interna en Estados Unidos. El anuncio de un acuerdo entre Israel y Hamás para un alto el fuego y un canje de prisioneros, impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, aportaba un telón de fondo positivo a los mercados financieros, abaratando además el precio del petróleo al reducir el riesgo de interrupciones de suministro en Oriente Próximo. A ello se sumó el aparente enfriamiento de la crisis institucional en Francia, después de que el presidente Emmanuel Macron prometiera nombrar un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas. La mayoría parlamentaria se opone a unas elecciones anticipadas, lo que contribuyó a estabilizar la situación política tras días de tensión.

Por el contrario, el cierre parcial de la Administración estadounidense, que comenzó el 1 de octubre ante la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos, pesa sobre el ánimo inversor. La parálisis no solo daña la economía, sino que impide la publicación de datos oficiales clave, complicando la lectura de los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed). Las actas de la última reunión de la Fed, publicadas el miércoles, mostraron que los responsables del banco central coincidieron en que los riesgos sobre el mercado laboral justifican un recorte de tipos, aunque persiste la preocupación por la inflación. El choque entre los dos grandes partidos de Estados Unidos se intensificó en las últimas horas, después de que el presidente Donald Trump ordenara el despliegue de 500 efectivos de la Guardia Nacional en las inmediaciones de Chicago, pese a la oposición de las autoridades locales. El mandatario incluso pidió el encarcelamiento del alcalde Brandon Johnson y del gobernador JB Pritzker, férreos críticos de sus políticas migratorias.

El mercado tampoco acogió favorablemente la escalada de tensiones comerciales: China amplió sus restricciones a la exportación de tierras raras, un golpe más al ya delicado equilibrio con Washington.

Mientras tanto, la ausencia de referencias macroeconómicas relevantes en la jornada deja a los inversores atentos a los acontecimientos en el plano geopolítico.

Con estos ingredientes, a las 07:15 GMT del jueves, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 8,10 puntos, un 0,05%, hasta 15.670,20 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 retrocedía un 0,04%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,38%, BBVA retrocedía un 0,64%, Caixabank avanzaba un 0,26%, Sabadell caía un 0,39%, Bankinter se dejaba un 0,30% y Unicaja Banco perdía un 0,76%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,23%, Inditex avanzaba un 0,35%, Iberdrola se dejaba un 0,12%, Cellnex ganaba un 0,37% y la petrolera Repsol perdía un 1,24%. (Información de Tomás Cobos, edición de Jorge Ollero Castela)