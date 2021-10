IBM, Google y Microsoft se darán cita en Madrid Tech Show los días 27 y 28 de octubre

La multinacionales tecnológicas IBM, Microsoft y Google estarán presentes en Madrid Tech Show, la feria que reúne las últimas tendencias del sector IT, los días 27 y 28 de octubre, donde mostrarán sus estrategias de 'cloud', 'big data', inteligencia artificial (IA), ciberseguridad y centros de datos.

La feria acogerá a más de 250 compañías tecnológicas que presentarán sus novedades a directivos y expertos IT en una nueva edición que llega por primera vez a Madrid, tras su celebración en ciudades como Londres, París, Frankfurt y Hong Kong, como han informado desde CloserStill Media.

Compañías como IBM, Google y Microsoft , pero también Evolutio, Keepler, China Telecom, Denodo, Alibaba Cloud, T-Systems, Darktrace, OneTrust, Aruba, Schneider, Fujitsu, Vertiv, Huawei, Carto, Qlik, Snowflake, Quark, Tandem Up, Payoneer, Infobip, Clearpay, Huboo, Vtex o UPS mostrarán todas sus novedades comerciales en sus 'stands' y espacios de 'networking' distribuidos en el pabellón 8 de IFEMA Madrid.

Madrid Tech Show contará con 17 auditorios en los que se ofrecerán más de 300 ponencias durante los días 27 y 28 de octubre, con oradores de la Administración pública como son Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Susanna Kass, Data Center Advisor to United Nations Sustainable Development; Natalia Aristimuño, directora Servicios Digitales en la Dirección General de Informática de la Comisión Europea; Barbara-Chiara Ubaldi, Head Digital Government and Data Unit de la OCDE o Fernando de Pablo, director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid.

También destacan las ponencias de Pablo Benito, director de la nueva Región Cloud de Centros de Datos de Microsoft España; Fernando Díaz, CTO de Mercadona Tech; Eva Montoro, Head of Advanced Analytic and Data Science de Santander Corporate & Investment Banking; Luis Miguel Del Saz, Head of Digital Design, Manufacturing and Services in Spain de Airbus; Olga Forné, CISO de Grupo Mediapro, Rodrigo González, director Comercial en España de Spotify; Victor Küppers, conferenciante y formador; Verónica Rodríguez, Lead Client Solutions Manager de LinkedIn; y Dimas Gimeno, fundador y presidente de Kapita y Socio Fundador de WOW.

Asimismo, empresas como IBM, Google, Microsoft u Oracle han anunciado inversiones en la capital española para ampliar o crear sus propias regiones de datos. Este auge con impacto económico y labora se analizará en detalle en la feria Data Centre World Madrid integrada en Madrid Tech Show.