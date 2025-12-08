IBM ultima la compra de Confluent por US$11.000 millones, según el WSJ

8 dic (Reuters) - IBM está en conversaciones avanzadas para adquirir la empresa de infraestructuras de datos Confluent por unos 11.000 millones de dólares, informó el domingo el Wall Street Journal, en una operación con la que impulsaría la capacidad de Big Blue para captar la creciente demanda de servicios en la nube.

La operación por Confluent, una plataforma de código abierto utilizada para procesar flujos masivos de datos en tiempo real, desde transacciones bancarias hasta clics en páginas web, podría anunciarse este mismo lunes, según el diario, que cita fuentes anónimas.

Reuters no pudo verificar inmediatamente la información del WSJ. Ambas empresas no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral habitual.

En octubre, Reuters informó de que Confluent estaba sopesando una posible venta y había recurrido a un banco de inversión para gestionar el proceso después de atraer el interés de posibles compradores.

Confluent tiene una capitalización bursátil de unos 8.090 millones de dólares, según datos recopilados por LSEG, mientras que IBM, con sede en Nueva York, está valorada en unos 287.840 millones de dólares.

Los inversores se mostraron cautelosos después de que IBM informara en octubre de un crecimiento más lento en su negocio principal de software en la nube, lo que suscitó preocupación sobre la capacidad de la empresa para mantener el impulso. Los analistas afirman que IBM necesitará un mayor rendimiento del software para mantener el crecimiento global.

La estrategia de adquisiciones de IBM sigue siendo clave para cumplir las expectativas de los inversores. El año pasado, la empresa compró HashiCorp en una operación de 6.400 millones de dólares, lo que amplió su oferta basada en la nube para captar la creciente demanda impulsada por la inteligencia artificial.

Bajo la dirección del director ejecutivo Arvind Krishna, IBM ha centrado su atención en el software, con el objetivo de capitalizar el aumento del gasto en servicios en la nube. El interés por Confluent pone de relieve el auge de la demanda de empresas de infraestructura de datos, impulsada por la carrera empresarial para desarrollar inteligencia artificial generativa. En mayo, Salesforce acordó adquirir el fabricante de software Informatica por unos 8.000 millones de dólares para reforzar sus capacidades de inteligencia artificial.

Las acciones de Confluent, con sede en Mountain View, California, cerraron el viernes a la baja, a 23,14 dólares.

(Información de Preetika Parashuraman, Anusha Shah y Mrinmay Dey en Bengaluru; edición de Sonia Cheema y Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Jorge Ollero Castela)