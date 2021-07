13-07-2021 IBM y Schiller International University formarán en tecnología aplicada a los negocios en España. IBM y Schiller International University han creado Schiller Institute of Business Technology in partnership with IBM (SIBT), con el objetivo de convertirse en referencia educativa en el campo de la tecnología aplicada a los negocios en España. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA IBM/SCHILLER INTERNATIONAL UNIVERSITY