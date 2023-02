Ibon Navarro: "Estoy muy contento y orgulloso de los chicos"

"Cometeríamos un error si no hiciéramos nada más. Lo que no mejora, empeora"

El entrenador de Unicaja, Ibon Navarro, se mostró "muy contento y orgulloso" de sus jugadores tras ganar la Copa del Rey, este domingo en el Olímpic de Badalona, ante el Lenovo Tenerife en un partido que fue el "más difícil" para el técnico vasco pese a tener que ganar a Barça y Real Madrid para llegar a esta final inédita.

"Estoy muy contento por los chicos, muy orgulloso de ellos, y los quiero mucho porque lo que han hecho en las últimas dos semanas para llegar aquí como hemos llegado ha sido muy importante. La unión, la cohesión y el significado de lo que es una familia se parece mucho a lo que hay en este equipo", manifestó en rueda de prensa.

Para Navarro, este fue el partido "más difícil" de la Copa. "No por ser la final sino porque el Tenerife es el equipo que más dificultó nuestro juego. Hasta el final del último cuarto, al que puede ser que llegáramos más frescos que ellos, pudimos acelerar el ritmo de partido", señaló.

"Sabemos que el partido contra el Tenerife iba a ser más difícil que los de Barça y Madrid, por cómo juega Tenerife. Nos va peor porque es un tipo de juego muy sobrio, sin errores, muy lento. Nosotros vivimos muchas veces de los errores del rival y ellos no lo cometen. Este partido fue diferente y fue el más complicado", añadió en este sentido.

Y es que destacó el "alma" con el que ambos equipos jugaron una final muy igualada hasta el despegue de Unicaja en el último cuarto. "Hay dos partidos que se asemejan mucho. Hoy ambos equipos pusimos la mismo alma y pasión y ambición que nosotros y se decidió por pequeños detalles, sobre todo concentrados en el último cuarto", destacó.

A nivel personal, reconoció que tras ser despedido del Andorra no esperaba ganar tan pronto una Copa, con Unicaja. "Cuando hace poco más de un año y 20 días sufría mi primera destitución, estaba bastante complicado pensar que hoy podría estar aquí. La vida te enseña que da varias vueltas en poco tiempo. Lo importante no es esto sino otras cosas como salud, familia y amigos que te hacen disfrutar esto", valoró.

Y en Málaga se topó con un grupo nuevo, con hasta nueve fichajes, que han congeniado mucho. "Si hay algo que prevalece en este grupo es la falta de egoísmos. Todos anteponemos el equipo a los intereses individuales. Alguno puede pensar que es mérito mío, pero no lo es. Es mérito de encontrar estas personas y que hayan encajado, que haya hecho que todo encaje con mucho trabajo. Y que las personas encajen tan bien es parte del azar, porque no puedes controlarlo", se sinceró.

Eso sí, no quiere detenerse en esta Copa del Rey y buscará mejorar al grupo. "Cometeríamos un error si no hiciéramos nada más. Lo que no mejora, empeora. Si nos quedamos aquí nos pasarán por la derecha y por la izquierda. El nivel de la ACB es máximo y si no mejoras, empeoras. Esto nace el año pasado a medida que acaba la temporada, con momentos de dudas. Pero se hace el equipo con máxima ilusión, y no es normal fichar tantos jugadores y que las cosas encajen como han encajado", manifestó.

