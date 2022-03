Ibrahimovic: "Tengo miedo al final de mi carrera"

El jugador sueco Zlatan Ibrahimovic asegur贸 este martes que tiene "miedo" al final de su carrera despu茅s de 25 temporadas como profesional y advirti贸 a los aficionados -en su habitual tono desafiante- que "aprovechen" para ver su f煤tbol porque "no se volver谩 a ver un Ibrahimovic" en la historia del balompi茅.

"No podr茅 jugar los 90 minutos. Estoy haci茅ndome mayor, pero todav铆a estoy en buena forma, as铆 que aprovecha para verme en el campo mientras puedas porque no volver谩s a ver algo as铆. Ver谩s a Elanga, pero con todo respeto, no volver谩s a ver a un Ibrahimovic. Disfr煤talo mientras dure", indic贸 Ibrahimovic en la rueda de prensa previa al Suecia-Rep煤blica Checa de los 'playoffs' para el Mundial de Catar.

"Tengo miedo al final de mi carrera porque la adrenalina que siento en el campo no la voy a encontrar en ning煤n lado", a帽adi贸 el ariete del AC Milan. "Por eso entro en p谩nico, seguir茅 jugando todo el tiempo que pueda y disfrut谩ndolo", agreg贸 'Ibra', que no podr谩 jugar este partido ante los checos pero s铆 podr铆a hacerlo -en caso de victoria- en el definitivo 'playoff' ante Polonia.

Adem谩s, el veterano delantero de 40 a帽os admiti贸 que es consciente de que habr谩 "otras oportunidades" para su futuro pero prefiri贸 "centrarse" en el c茅sped y en las eliminatorias que Suecia debe superar si quiere estar presente en el pr贸ximo Mundial.