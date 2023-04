Icebegs masivos del Ártico alteraron la Antártida pero no Groenlandia

Una ola de icebergs masivos que desembocaban en el Atlántico Norte durante la última Edad de Hielo no tuvo impacto en Groenlandia, pero sí en la lejana Antártida.

Durante la última edad de hielo, icebergs masivos se desprendieron periódicamente de una capa de hielo que cubría una gran franja de América del Norte y descargaron hielo que se derretía rápidamente en el Océano Atlántico Norte alrededor de Groenlandia, provocando impactos abruptos de cambio climático en todo el mundo.

Estos episodios repentinos, llamados Eventos Heinrich, ocurrieron hace entre 16.000 y 60.000 años. Alteraron la circulación de los océanos del mundo, estimulando el enfriamiento en el Atlántico Norte e impactando las lluvias monzónicas en todo el mundo.

Pero se sabía poco sobre el efecto de los eventos en la cercana Groenlandia, que se cree que es muy sensible a los eventos en el Atlántico Norte. Un nuevo estudio de investigadores de la Universidad Estatal de Oregón (OSU), recién publicado en la revista Nature, proporciona una respuesta definitiva.

"Resulta que no pasó nada en Groenlandia. La temperatura se mantuvo igual", dijo el autor principal del estudio, Kaden Martin, candidato a doctorado de cuarto año en la Facultad de Ciencias de la Tierra, el Océano y la Atmósfera de la OSU. "Tenían asientos de primera fila para esta acción, pero no vieron el espectáculo".

En cambio, los investigadores encontraron que estos eventos de Heinrich causaron un rápido calentamiento en la Antártida, en el otro extremo del mundo.

Los investigadores anticiparon que Groenlandia, muy cerca de la capa de hielo, habría experimentado algún tipo de enfriamiento. Descubrir que estos eventos de Heinrich no tuvieron un impacto perceptible en las temperaturas en Groenlandia es sorprendente y podría tener repercusiones en la comprensión de los científicos sobre la dinámica climática pasada, dijo el coautor del estudio Christo Buizert, profesor asistente en la Facultad de Ciencias de la Tierra, el Océano y la Atmósfera.

"En todo caso, nuestros hallazgos plantean más preguntas que respuestas", dijo en un comunicado Buizert, especialista en cambio climático que utiliza núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida para reconstruir y comprender la historia del clima de la Tierra. "Esto realmente cambia la forma en que vemos estos eventos masivos en el Atlántico Norte. Es desconcertante que la Antártida remota responda con más fuerza que la cercana Groenlandia".

Los científicos perforan y conservan núcleos de hielo para estudiar la historia climática pasada a través del análisis del polvo y las pequeñas burbujas de aire que han quedado atrapadas en el hielo a lo largo del tiempo. Los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida proporcionan registros importantes de los cambios atmosféricos de la Tierra durante cientos de miles de años.

Los registros de los núcleos de hielo de esas regiones han servido como pilares para la comprensión científica de los eventos climáticos pasados, y el hielo recolectado en ambos lugares a menudo cuenta historias similares, dijo Martin.

El impacto de los eventos de Heinrich en Groenlandia y la Antártida no se entendía bien, lo que animó a Martin y Buizert a tratar de averiguar más sobre lo que estaba sucediendo en esas partes del mundo.

El núcleo utilizado para el último estudio se recolectó en 1992 del punto más alto de Groenlandia, donde la capa de hielo tiene alrededor de 3 kilómetros de espesor. Desde entonces, el núcleo ha estado almacenado en la instalación de núcleos de hielo de la Fundación Nacional de Ciencias en Denver.

El avance de las herramientas y mediciones científicas durante las últimas décadas dio a Martin, Buizert y sus colegas la oportunidad de volver a examinar el núcleo utilizando nuevos métodos.

El análisis muestra que no se produjeron cambios en las temperaturas en Groenlandia durante los eventos de Heinrich. Pero también proporciona una conexión muy clara entre Heinrich Events y la respuesta antártica.

"Cuando estas grandes descargas de icebergs ocurren en el Ártico, ahora sabemos que la Antártida responde de inmediato", dijo Buizert. "Lo que sucede en una parte del mundo tiene un efecto en el resto del mundo. Esta conexión interhemisférica probablemente sea causada por un cambio en los patrones de viento globales".

El hallazgo desafía la comprensión actual de la dinámica del clima global durante estos eventos masivos y plantea nuevas preguntas para los investigadores, dijo Buizert. El próximo paso de los investigadores es tomar la nueva información y ejecutarla a través de modelos climáticos para ver si los modelos pueden replicar lo que ocurrió.

"Tiene que haber una historia que se ajuste a todas las pruebas, algo que conecte todos los puntos", dijo. "Nuestro descubrimiento agrega dos puntos nuevos; no es la historia completa y puede que no sea la historia principal. Es posible que el Océano Pacífico juegue un papel importante que aún no hemos descubierto".

El objetivo final es comprender mejor cómo está conectado el sistema climático y cómo interactúan todos los componentes, dijeron los investigadores.

"Si bien los eventos de Heinrich no van a ocurrir en el futuro, volverán a ocurrir cambios abruptos en el sistema climático globalmente interconectado", dijo Martin. "Comprender la dinámica global del sistema climático puede ayudarnos a proyectar mejor los impactos futuros e informar cómo respondemos y nos adaptamos".

Europa Press