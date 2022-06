Iceta: "A mi las tensiones no me gustan, soy partidario del diálogo"

"Estoy convencido de que si hubiéramos presentado la candidatura para los Juegos de 2030 habríamos ganado", afirmó el ministro

MADRID, 24 Jun. 2022 (Europa Press) -

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, se mostró partidario del diálogo tras las declaraciones del presidente de Aragón, Javier Lambán, contra el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, quien tildó de "barbaridad" que llamara al COE 'aliado del independentismo' tras la candidatura frustrada para los Juegos Olímpicos de invierno de 2030.

"A mi las tensiones no me gustan, soy partidario del diálogo. Cuando estaba en Cataluña hablaba de pacto, de que las cosas discurran a ese nivel porque juntos sumamos y ganamos", dijo Miquel Iceta en alusión a la polémica la sede de su ministerio tras asistir a una reunión por el Estatuto del Artista.

En los Desayunos Deportivos de Europa Press, José Manuel Franco indicó que "hay frases que se descalifican, como llamar al COE aliado del independentismo". "He oído muchas barbaridades a lo largo de mi vida, pero esa quizás supere algunas de las que he oído anteriormente. Ahora mismo estamos todavía digiriendo la desilusión porque hubiese sido una magnífica candidatura conjunta", señaló.

Franco se refería así al tuit publicado en su cuenta personal por Javier Lambán, en el que pidió al exbaloncestista Pau Gasol que se informara mejor tras acusar este a Aragón de haber "politizado" el proyecto de candidatura para la celebración de los Juegos Olímpicos en los Pirineos, y llamar al COE "aliado del independentismo".

En este sentido, Miquel Iceta declaró que era "bastante lógico" que tras la decepción de la no presentación de la candidatura se iniciara una etapa de pedir "responsabilidades" por el fracaso de la iniciativa catalano-aragonesa.

"A mi lo que me toca es lamentar que el deporte español y el Pirineo han perdido una oportunidad de desarrollo. El mundo no se acaba en 2030, pero hubiera preferido que tuviéramos una candidatura porque estaba convencido de que si la presentábamos, ganamos. He hablado de los Juegos más fuera de España que en España, y era una candidatura que suscitaba mucha simpatía", señaló.

Iceta explicó que para la carrera por los Juegos de 2030 se iban a presentar otras candidaturas de países y ciudades, caso de Salt Lake City (Estados Unidos), Sapporo (Japón) y Vancouver (Canadá), que ya han albergado los Juegos. "Los Pirineos eran algo nuevo y era Europa. Teníamos muchas simpatías, pero, lamentablemente, no ha podido ser", subrayó.

Respecto a la información publicada por 'El Confidencial', en la que se apunta que el presidente del COE, Alejandro Blanco, habría negociado con el expresidente de la Generalitat Artur Mas y con un alto cargo de los gobiernos de Quim Torra y Pere Aragonés la candidatura conjunta de Cataluña y Aragón, Iceta se limitó a indicar que es una investigación judicial bajo secreto de sumario. "No me voy a definir. No interferimos en el poder judicial", apuntó.

Asimismo, recordó que "no hay candidaturas en solitario ni conjuntas" sino "candidaturas", que son las que presenta el COE ante el COI. "En este caso se ha trabajado, y lamentablemente no se ha conseguido una candidatura conjunta. Si hay varias es el COE el que debe decidir cuál de ellas eleva al COI", argumentó.

Igualmente, reiteró que el Gobierno debe avalar económicamente y velar por el "estricto cumplimiento" de la Carta Olímpica en el momento en que se formaliza la presentación. "Los Juegos son también una competición y, para concurrir y ganar, el primer requisito es conocer las reglas. Esta mala experiencia nos debería llevar a todos a conocer bien las reglas porque hay otras candidaturas de otros países y el COI se ciñe a esa reglas", destacó.