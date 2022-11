Iceta admite que España tiene "un equipo que puede aspirar" a ganar el Mundial de Catar

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha asegurado que lo que espera de la selección española, que disputará el Mundial de fútbol, es "que gane" porque "tiene un equipo que puede aspirar", aunque no olvida que es un evento "muy competido".

"Yo en esto, como bien saben, no soy futbolero, pero la verdad me gusta ganar a todo, a lo que me presento, a las canicas, al póquer, a la canasta o a la brisca, me da igual", ha ironizado Iceta, que ha recordado que tuvo la ocasión hace unos días de despedir a la selección española, que puso rumbo a Catar para disputar esta competición y les dijo que les veía "en la final".

Así lo ha señalado el ministro, que ha participado en el 'Encuentro SER, Picasso 50 aniversario de su muerte', organizado por SER Málaga, y donde ha admitido que el Mundial es "muy competido". Es más, ha explicado que ha visto que una casa de apuestas internacional "le daba a España la segunda posibilidad de ganar el Mundial, siendo la primera, según la casa de apuestas, Brasil". "Veremos", advirtió.

"Realmente van a por todas", ha apostillado el ministro de Cultura y Deporte, que ha agregado que el seleccionador Luis Enrique, a quien no conocía, "es una persona con un espíritu competitivo bestial". "Por lo tanto, espero que quedemos lo mejor", ha subrayado.

Por otro lado, ha agregado que la selección "se ha rejuvenecido muchísimo, y eso tiene un punto de riesgo, pero también de confianza en el futuro", y ha recordado que el deporte español "está en una etapa buenísima".

"Eso es mérito de los jugadores, jugadoras, pero estamos teniendo éxitos en muchas disciplinas deportivas, estamos teniendo éxitos en las selecciones Sub-21, con lo cual el futuro está muy asegurado", ha dicho, insistiendo en que también se está viviendo "un momento de auge del deporte femenino". "Vamos muy bien y, además, nos gusta disfrutar, espero que nos caigan trofeos", ha incidido.

Por último, ha sido cuestionado por el Málaga CF y por dónde acabará la próxima temporada, ya que es colista de LaLiga SmartBank. "A intentar subir a Primera, espero que el Málaga remonte una situación complicada. Deseo a todos los equipos lo mejor, y desde luego una gran ciudad merece tener un gran equipo y un equipo de Primera y espero que eso se produzca más pronto que tarde. Deseemos lo mejor, pero el deporte es lo que tiene es muy competitivo", ha concluido.

