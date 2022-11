Iceta califica de "buen augurio" la goleada de España, pero advierte: "Quedan retos mayores"

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, calificó de "muy buen augurio" la histórica goleada (7-0) de la selección española en su debut en el Mundial de fútbol Qatar 2022 contra Costa Rica, disputado este miércoles en Doha, aunque advirtió de que el campeonato acaba de empezar y "quedan retos mayores".

"Es muy buen augurio. Los expertos me dicen que los Mundiales los empezamos a medios gas, y el propio seleccionador dijo que 'cuidado que ha empezado'. Seguro que Alemania nos pone en alguna dificultad. Estamos en la fase de grupos y después quedan retos mayores", dijo en los 'Desayunos Informativos' de Europa Press, patrocinados por Altadis, Cepsa, Fujitsu, Ibercaja, KPMG, Telefónica y Veolia.

Miquel Iceta destacó el liderazgo del seleccionador nacional, Luis Enrique, tan discutido antes del arranque del Mundial por la lista de convocados, y del que destacó que es una "persona apasionada" y "convencida", capaz de trasladar la "competitividad sana" a los internacionales.

"El reto no es solo ganar sino participar con el convencimiento de que los jugadores van a dar lo mejor de sí mismos, y eso lo demostraron ayer. Y eso que había malos augurios, que si los jóvenes ... qué pena. Honor a todos ellos. Disfrutamos de un buen juego, de una victoria holgada, que la tuvimos y la merecimos", señaló.

Iceta desveló que siguió el partido de 'la Roja' "de una forma canónica" por internet y twitter porque se encontraba en una reunión. "Y cuando llegó el seis a cero iba a escribir 'seis goles seis', pero un colaborador me dijo: 'Espera que no ha acabado', y marcaron siete", explicó el ministro.

Asimismo, el ministro de Cultura y Deporte lamentó que se pusiera en duda la presencia del Rey Felipe VI en Catar apoyando a la selección española. "Que el Rey de España vaya a animar a la selección no es discutible. ¿Hay alguna duda? Hay gente que decía que, quizás, debía de haber esperado. No quiero contribuir a una no polémica, que me parece ridícula", comentó.

En este sentido, justificó su ausencia en el palco junto al Rey debido a que este miércoles se discutían los presupuestos en el Congreso, y le acompañó el secretario de estado para el Deporte, José Manuel Franco, y anunció que "sin ninguna duda" viajará a Catar en los próximos partidos para apoyar a España en el Mundial.

Por otro lado, respecto al enfrentamiento entre los presidentes de la RFEF, Luis Rubiales, y el de LaLiga, Javier Tebas, dijo que le "preocupa todo". "Por la información que disponemos no hay motivos de reproche penal. Gracias a determinadas aportaciones que se consiguen con los derechos audiovisuales tenemos el fútbol de primerísimo nivel que tenemos y financiamos a otros deportes", señaló.

Iceta recordó que LaLiga es una entidad privada y las federaciones tienen un estatus público. "Son entidades privadas y hay gente que le pide al ministerio que interfiera en entidades que tienen sus propios estatutos", subrayó.

Europa Press