Ichiro Suzuki aporta toques de humor a las ceremonias de inducción al Salón de la Fama

COOPERSTOWN, Nueva York (AP) — Si buscas a alguien para tu próximo roast de celebridades, Ichiro Suzuki podría ser tu hombre.

Mezclando humor astuto con mensajes conmovedores, el primer jugador nacido en Japón en ser incluido en el Salón de la Fama del Béisbol se robó el espectáculo el domingo en Cooperstown.

Las lluvias matutinas y los cielos nublados retrasaron las ceremonias una hora, pero la humedad dio paso a cielos despejados y temperaturas cálidas. El sol pareció brillar con más intensidad durante el discurso de aceptación de Suzuki.

El jardinero estuvo acompañado por el lanzador CC Sabathia, también elegido en su primer año de elegibilidad, y el cerrador Billy Wagner, quien lo logró en su último intento en la boleta de los escritores. Suzuki se quedó a un voto de ser una selección unánime y lanzó una indirecta al periodista deportivo no identificado que no votó por él.

“Tres mil hits o 262 hits en una temporada son dos logros reconocidos por los escritores. Bueno, todos menos uno”, dijo Suzuki entre risas estruendosas.

“Por cierto, la oferta para que el escritor cene en mi casa ha expirado”, agregó, enfatizando “expirado” para mayor efecto.

Un par de selecciones del Comité de Era completaron la Clase de 2025: Dave Parker, quien ganó el apodo de Cobra durante 20 temporadas en las Grandes Ligas, y el toletero Dick Allen. Parker falleció el 28 de junio, justo un mes antes de ser incluido.

Se estima que 30.000 fanáticos se agolparon en el campo adyacente al Clark Sports Center, con sombrillas y banderas japonesas esparcidas alrededor. El número 51 de Suzuki estaba aparentemente en todas partes, mientras los fanáticos, miles de ellos seguidores de los Marineros de Seattle que hicieron el viaje desde el noroeste del Pacífico, coreaban “Ichiro” varias veces a lo largo del día. Un cartel que decía “Thank You Ichiro! Forever a Legend” en inglés y japonés resumía la admiración por Suzuki en su día especial.

Con 52 miembros del Salón de la Fama presentes, Suzuki rindió homenaje a su nuevo hogar en el béisbol en Cooperstown y a sus adoradores fanáticos al dar su discurso de 18 minutos en inglés. Su humor, una sorpresa para muchos, deleitó a la multitud.

Lanzó una indirecta a los Marlins de Miami, la última parada de su carrera profesional.

“Honestamente, cuando me ofrecieron un contrato en 2015, nunca había oído hablar de su equipo”, bromeó Suzuki.

Bromeó diciendo que se presentaba al entrenamiento de primavera cada año con su brazo “ya en forma” solo para escuchar al locutor de los Marineros, Rick Rizzs, gritar: “¡Santo cielo! ¡Otro lanzamiento láser de Ichiro!”

Incluso se tomó un momento para una modestia irónica.

“La gente a menudo me mide por mis récords. Tres mil hits. Diez Guantes de Oro. Diez temporadas de 200 hits.

“No está mal, ¿eh?”, dijo Suzuki entre más risas.

Agradeció a su difunto agente Tony Anastasio por “llevarme a Estados Unidos y por enseñarme a amar el vino”.

Pero también se tomó el tiempo para llegar a la raíz de lo que lo hizo extraordinario.

“El béisbol es mucho más que solo batear, lanzar y correr. El béisbol me enseñó a tomar decisiones valiosas sobre lo que es importante. Me ayudó a formar mi visión de la vida y del mundo. … Cuanto más envejecía, me di cuenta de que la única manera en que podía jugar el juego que amaba hasta los 45 años al más alto nivel era dedicarme completamente a él”, dijo. “Cuando los fanáticos usan su tiempo precioso para verte jugar, tenés la responsabilidad de rendir para ellos, ya sea que estés ganando por 10 o perdiendo por 10.

“El béisbol me enseñó lo que significa ser un profesional y creo que esa es la razón principal por la que estoy aquí hoy. No podría haber logrado los números sin prestar atención a los pequeños detalles todos los días de manera consistente durante las 19 temporadas”.

Ahora ha alcanzado la cima, superando a los escépticos, uno de los cuales le dijo: “No avergüences a la nación”. Ha hecho sentir orgullosa a su patria.

“Entrar al Salón de la Fama del Béisbol de Estados Unidos nunca fue mi objetivo. Ni siquiera sabía que existía uno. Visité Cooperstown por primera vez en 2001, pero estar aquí hoy se siente como un sueño fantástico”.

Sabathia agradeció a “los grandes jugadores sentados detrás de mí, incluso a Ichiro, quien me robó el premio al Novato del Año (en 2001)”. Rindió homenaje a Parker y habló sobre la cultura negra en el juego actual.

“Es un honor extra ser parte de la clase del Salón de la Fama de Dave. Fue una figura paterna para una generación de estrellas negras. En los años 80 y principios de los 90, cuando comencé a ver béisbol y Dave Parker estaba aplastando jonrones, el número de jugadores negros en las Grandes Ligas estaba en su punto más alto, alrededor del 18%. Mis amigos y yo jugábamos porque veíamos a esos tipos en la televisión y siempre había alguien que se parecía a mí en un uniforme de béisbol.

“El béisbol siempre ha sido un gran juego para los atletas negros, pero la cultura del béisbol no siempre ha sido buena para los negros. Espero que estemos empezando a cambiar eso. No quiero ser el último miembro de los ases negros, un lanzador negro en ganar 20 juegos. Y no quiero ser el último lanzador negro en dar un discurso en el Salón de la Fama”.

Wagner instó a los jóvenes jugadores a tratar los obstáculos no como “barreras, sino como peldaños".

“No era el jugador más grande. No se suponía que estuviera aquí. Solo había siete relevistas a tiempo completo en el Salón de la Fama. Ahora, hay ocho porque me negué a rendirme o ceder", dijo.

Suzuki recibió 393 de 394 votos (99,7%) de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Sabathia fue elegido en 342 boletas (86,8%) y Wagner en 325 (82,5%), lo que fue 29 votos más que los 296 necesarios para el 75% requerido.

Después de llegar a las mayores en 2001, Suzuki se unió a Fred Lynn (1975) como los únicos jugadores en ganar el Novato del Año y el MVP en la misma temporada.

Suzuki fue dos veces campeón de bateo de la Liga Americana y diez veces All-Star y ganador del Guante de Oro, bateando .311 con 117 jonrones, 780 carreras impulsadas y 509 bases robadas con Seattle, los Yankees de Nueva York y Miami.

Es quizás el mejor bateador de contacto de todos los tiempos, con 1278 hits en el Béisbol Profesional Nipón y 3089 en la MLB, incluyendo un récord de temporada de 262 en 2004. Su total combinado de 4367 supera el récord de las grandes ligas de Pete Rose de 4256.

Sabathia, segundo detrás de Suzuki en la votación del Novato del Año de la Liga Americana de 2001, fue seis veces All-Star, ganó el Premio Cy Young de la Liga Americana en 2007 y un título de la Serie Mundial en 2009. Terminó con un récord de 251-161 con una efectividad de 3,74 y 3093 ponches, tercero entre los zurdos detrás de Randy Johnson y Steve Carlton, durante 19 temporadas con Cleveland, Milwaukee y los Yankees de Nueva York.

Siete veces All-Star, Wagner tuvo un récord de 47-40 con una efectividad de 2,31 y 422 salvamentos para Houston, Filadelfia, los Mets de Nueva York, Boston y Atlanta.

Tom Hamilton y Tom Boswell también fueron honrados durante el fin de semana del Salón de la Fama. Hamilton ha sido el principal locutor de radio de la franquicia Cleveland Guardians durante 35 temporadas y recibió el Premio Ford C. Frick. Boswell, un columnista deportivo retirado que pasó toda su carrera en The Washington Post, fue honrado con el Premio a la Excelencia en la Carrera de la BBWAA.