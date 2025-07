Ichiro Suzuki, CC Sabathia y Billy Wagner serán incluidos en el Salón de la Fama

COOPERSTOWN, Nueva York, EE. UU. (AP) — Ichiro Suzuki siempre fue conocido por su meticulosa preparación durante su carrera de 19 años en las Grandes Ligas de Béisbol.

¿Para su inducción al Salón de la Fama? No tanto.

"Por supuesto, estoy nervioso y probablemente debería estar preparándome más, pero esta mañana en realidad fui al campo, lancé a larga distancia y corrí un poco e hice mi entrenamiento, así que supongo que para mí eso fue más importante", dijo Suzuki el sábado a través de un intérprete en la víspera de su inducción.

Suzuki es el primer jugador japonés elegido para el Salón y se quedó a un voto de convertirse en la segunda selección unánime. El domingo se le unirá CC Sabathia, un seis veces All-Star que ganó el Premio Cy Young de la Liga Americana en 2007, y el lanzador relevista Billy Wagner. Dave Parker, quien falleció un mes antes de ser inducido, y Dick Allen serán homenajeados póstumamente. Fueron votados por el comité de la era clásica.

La MLB ha sido profundamente impactada por Japón desde la llegada de Suzuki en 2001. Su inducción coincidió con la apertura de una exhibición en el Salón el jueves titulada Yakyu/Béisbol: El Intercambio Transpacífico del Juego, que celebra las formas en que el béisbol japonés y estadounidense están interconectados. Honra no solo a Suzuki, sino también al lanzador Hideo Nomo y al actual astro de dos vías Shohei Otani.

Tan interconectados como están los dos países, Suzuki no quiere que el béisbol japonés se convierta en una copia al carbón de la MLB.

"No creo que Japón deba copiar lo que hace la MLB. Creo que el béisbol japonés debe ser béisbol japonés y la forma en que hacen las cosas, y la MLB debe ser como son. Creo que deben ser diferentes y no iguales", dijo.

Suzuki recibió 393 de 394 votos (99,7%) de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Sabathia estuvo en 342 boletas (86,8%) y Wagner en 325 (82,5%), lo que fue 29 votos más que los 296 necesarios para el 75% requerido.

Suzuki fue dos veces campeón de bateo de la Liga Americana y diez veces All-Star y jardinero de Guante de Oro, bateando .311 con 117 jonrones, 780 carreras impulsadas y 509 bases robadas con Seattle, los Yankees de Nueva York y Miami.

Quizás sea el mejor bateador de contacto de todos los tiempos, con 1278 hits en el Béisbol Profesional Nipón y 3089 en la MLB, incluyendo un récord de temporada de 262 en 2004. Su total combinado de 4367 supera el récord de la MLB de Pete Rose de 4256.

Suzuki visitó el Salón siete veces durante su carrera, pero esta vez es diferente.

"Tenía un propósito. Venía al sótano y miraba algunos de los artefactos. Esta vez, sin embargo, no vine con un propósito específico para ver algo. Solo quería experimentar Cooperstown, absorberlo todo.

Esa es la diferencia esta vez.

“Este es el lugar al que venía (durante la temporada) y me purificaba y volvía a sentirme genial”, dijo.

Para Sabathia, su inducción representa un momento de círculo completo porque su placa lo mostrará luciendo una gorra de los Yankees con el NY entrelazado.

Nativo de Vallejo, California, Sabathia “pensaba que quería estar cerca de casa”, pero después de “fingir” que los Yankees no le ofrecieron un contrato el primer día de la agencia libre, su esposa lo persuadió para que firmara con los Bombarderos del Bronx tras una reunión en casa con el gerente general Brian Cashman.

“Mi esposa fue la que dijo: ‘Estás tratando de hacer todas estas cosas diferentes, resolver todos estos contratos. Necesitas ir donde te quieren. Todo lo que hablas es que quieres ganar, ser un ganador y todas estas cosas. ¿Cómo no vas a ir a Nueva York? Ese es el único lugar donde intentan ganar cada año’. Cuando lo puso de esa manera, fue como si hubiera nacido para ser un Yankee”, dijo Sabathia.

“Y creo que durante mucho tiempo traté de huir de eso porque mi padre siempre me decía que iba a jugar para los Yankees. Falleció cuando tenía 23 años, así que no estaba allí para decirme que estaba bien si fallaba. Creo que tenía miedo de ir allí y fallar. Pero terminó siendo la mejor decisión que he tomado. Huí de esa decisión durante mucho tiempo. Pensé que quería jugar en la otra costa, pero creo que nací para jugar con las rayas”.

Suzuki y Sabathia fueron compañeros de equipo durante más de dos temporadas, lo que hace que su inducción sea aún más especial.

“Se siente como si fuéramos compañeros de equipo. Obviamente, Ichi y yo fuimos novatos juntos. Siempre digo que me robó el premio al Novato del Año (en 2001), así que es genial poder entrar al Salón de la Fama con él y Billy”, dijo Sabathia.

Sabathia tuvo un récord de 251-161 con una efectividad de 3,74 y 3093 ponches, tercero entre los zurdos detrás de Randy Johnson y Steve Carlton, durante 19 temporadas con Cleveland, Milwaukee y los Yankees.

Mientras que Sabathia y Suzuki fueron elegidos en su primera aparición en la boleta, Wagner lo logró en su décimo y último intento.

“Bueno, después de ver cómo muchos chicos como Lee Smith y Ted Simmons y (otros) chicos tuvieron que esperar su turno para llegar a este punto y pasar por el comité de veteranos, y lo difícil que es entrar aquí, sabes, vale la pena la espera”, dijo Wagner.

Wagner, un siete veces All-Star, se convirtió en el noveno lanzador en el Salón que fue principalmente relevista, después de Hoyt Wilhelm, Rollie Fingers, Dennis Eckersley, Bruce Sutter, Goose Gossage, Trevor Hoffman, Lee Smith y Mariano Rivera. Wagner es el único zurdo.

Otros dos homenajeados el sábado fueron el veterano locutor de los Guardianes de Cleveland, Tom Hamilton, ganador del Premio Ford C. Frick por transmisión, y el retirado escritor y columnista deportivo de The Washington Post, Tom Boswell, quien recibió el Premio a la Excelencia Profesional de la BBWAA. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.