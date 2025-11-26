ICO de España y Banco Sabadell México firman acuerdo por US$70 millones

CIUDAD DE MÉXICO, 26 nov (Reuters) - El Instituto de Crédito Oficial (ICO) español y Banco Sabadell México informaron el miércoles que firmaron un nuevo acuerdo de colaboración por hasta US$70 millones.

Los préstamos podrán concederse en dólares o en moneda local, y estarán destinados tanto a proyectos de inversión como a necesidades de liquidez de las empresas beneficiarias, señaló el comunicado conjunto.

El acuerdo es parte de la denominada Línea ICO Canal Internacional, destinada a impulsar proyectos de empresas vinculadas con España.

Este es el cuarto acuerdo entre ambas instituciones en los últimos seis años. Los anteriores han financiado hasta ahora 50 proyectos en sectores clave de la economía mexicana, incluyendo energía, construcción, hostelería, transporte y almacenamiento, entre otras industrias.

