BOISE, Idaho, EE.UU. (AP) — El estado de Idaho se dispone a ejecutar el miércoles a uno de los condenados que más tiempo lleva en el corredor de la muerte en Estados Unidos.

El miércoles por la mañana, los funcionarios de prisiones de Idaho preguntarán a Thomas Eugene Creech, de 73 años, si desea un sedante suave que le ayude a calmarse antes de su ejecución en la Institución de Máxima Seguridad, al sur de la capital Boise. Después, a las 10 de la mañana (hora local), lo llevarán a la cámara de ejecución y lo atarán a una camilla médica acolchada.

Los abogados defensores y el alcaide comprobarán si el gobernador de Idaho, Brad Little, ha dado alguna orden de última hora que pueda detener la ejecución. Little ya ha dicho que no tiene intención de detener la ejecución, y la Corte Suprema federal denegó el miércoles por la mañana la petición de Creech de suspender la ejecución. Si se lleva a cabo, la ejecución será la primera en Idaho en 12 años.

Salvo que se produzca una suspensión oficial, voluntarios con formación médica insertarán un catéter en una de las venas de Creech. Se le dará la oportunidad de decir sus últimas palabras y un consejero espiritual podrá rezar con él.

Creech lleva encarcelado desde 1974 y en un principio fue condenado a muerte por las muertes a tiros de John Wayne Bradford y Edward Thomas Arnold. Sin embargo, esa condena se cambió a cadena perpetua después de que se declarara inconstitucional la ley de condenas del estado.

Posteriormente, en 1983, fue condenado a muerte por el asesinato de David Dale Jensen, que tenía 22 años, era discapacitado y cumplía condena por el robo de un automóvil cuando Creech lo mató a golpes en la Penitenciaría Estatal de Idaho el 13 de mayo de 1981.

Los familiares de Jensen lo describieron como un alma bondadosa a la que le encantaba cazar y estar al aire libre durante la vista de clemencia de Creech el mes pasado. La hija de Jensen tenía 4 años cuando murió, y habló de lo doloroso que fue crecer sin un padre.