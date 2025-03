IDE Water Technologies, pionera en desalinización sostenible con Sorek 2 - Be'er Miriam

KADIMA, Israel--(BUSINESS WIRE)--mar. 20, 2025--

IDE Water Technologies, proveedor líder mundial de soluciones de tratamiento de agua, anunció hoy que la planta desalinizadora de Sorek 2 - Be'er Miriam, que está ubicada en Israel, ya está suministrando agua de forma activa a todo el país. Sorek 2 - Be'er Miriam es la planta desalinizadora más grande de Israel y se encuentra entre las mayores del mundo, con una producción anual de 200 millones de m 3 de agua. Sorek 2, finalista del Premio Mundial del Agua 2025 a la Planta Desalinizadora del Año, es también la primera planta de ósmosis inversa de agua de mar (SWRO, por sus siglas en inglés) accionada por vapor a nivel mundial. Cuenta con funciones de última generación que optimiza la energía, utiliza la captura de carbono y minimiza la mano de obra en el lugar, lo que facilita su rápida implementación y consigue un costo del agua que es récord en todo el mundo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250318467245/es/

Sorek 2 - Be'er Miriam SWRO Desalination Plant

"El increíble equipo de IDE que está detrás de Sorek 2 - Be'er Miriam superó importantes desafíos para diseñar y entregar una planta desalinizadora que será pionera en la próxima etapa de la desalinización sostenible y servirá además como un nuevo punto de referencia a nivel mundial para la desalinización de agua de mar", manifestó Alon Tavor, director general de IDE Water Technologies. "Ahora que ya se encuentra en funcionamiento, Sorek 2 - Be'er Miriam constituye un modelo para el futuro de la desalinización y el compromiso de IDE de suministrar agua limpia y tecnología sostenible del agua a regiones de todo el mundo".

Sorek 2 - Be'er Miriam puede suministrar 670.000 m³ de agua al día, al mismo tiempo que reduce su huella de carbono específica en un 30 %; esto supone un ahorro de 120.000 toneladas de emisiones de CO 2 al año. El diseño innovador de la planta, la producción en el lugar de productos químicos y las bombas de alta presión que se accionan por vapor permiten a Sorek 2 - Be'er Miriam disminuir su dependencia de suministros externos y reducir de esto modo, los costos de transporte y energía. Con su propia central eléctrica independiente, la planta puede funcionar de forma autónoma y puede no verse afectada por las fluctuaciones de la red eléctrica. Además, el sistema de captura de carbono de Sorek 2 recicla el CO 2 de la central eléctrica independiente en el proceso de remineralización de la planta. La implementación de la tecnología de accionamiento directo por vapor, que está patentada por IDE, supone una reducción del 10 % en el consumo de Energía Específica (SE) en comparación con instalaciones que son similares.

Para obtener más información sobre las soluciones integrales de IDE sobre el agua, la desalinización sostenible y proyectos de infraestructuras a gran escala, visite http://www.ide-tech.com.

Acerca de IDE Technologies

Líder mundial en soluciones de desalinización y tratamiento de agua, IDE se especializa en el desarrollo, ingeniería, construcción y explotación de algunas de las instalaciones de desalinización térmica y por membranas y plantas de tratamiento de aguas industriales más grandes y avanzadas del mundo. IDE colabora con una amplia cartera de clientes, municipales e industriales, en todos los aspectos del tratamiento del agua, y realiza proyectos de calidad alrededor de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.ide-tech.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250318467245/es/

CONTACT: Contacto para los medios de comunicación

LeeAnn Coviello

ide-tech@pancomm.com

KEYWORD: CHILE SOUTH AMERICA NORTH AMERICA LATIN AMERICA MIDDLE EAST ISRAEL

INDUSTRY KEYWORD: ENVIRONMENT UTILITIES CHEMICALS/PLASTICS SUSTAINABILITY ALTERNATIVE ENERGY MANUFACTURING OTHER NATURAL RESOURCES ENERGY RECYCLING NATURAL RESOURCES

SOURCE: IDE Water Technologies

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 03/20/2025 12:12 PM/DISC: 03/20/2025 12:11 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250318467245/es