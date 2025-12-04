Identificación de restos de trabajador agrícola tailandés deja un último rehén en Gaza

BANGKOK (AP) — Autoridades tailandesas dijeron el jueves que los restos entregados a Israel por insurgentes en Gaza han sido identificados como pertenecientes al último rehén tailandés capturado durante el ataque del 7 de octubre de 2023 que provocó la guerra en la Franja.

El Ministerio de Exteriores de Tailandia señaló que las autoridades israelíes les notificaron que los restos de un cautivo entregados el miércoles fueron identificados como los de Sudthisak Rinthalak, un ciudadano tailandés que trabajaba en el campo en Israel.

Los restos entregados por los insurgentes el martes no coincidieron con ninguno de los dos últimos rehenes.

La devolución de todos los rehenes capturados durante el asalto sobre el sur de Israel que desencadenó la guerra es un elemento clave de la primera fase del alto el fuego mediado por Estados Unidos, que comenzó en octubre y que tanto Hamás como Israel se han acusado mutuamente de violar. A cambio, Israel ha liberado a prisioneros palestinos.

Nikorndej Balankura, vocero del ministerio, afirmó que la familia de Sudthisak había sido notificada. El hombre fue asesinado el día del ataque insurgente y su cuerpo fue llevado a Gaza, agregó.

Balankura dio las gracias al gobierno israelí por su ayuda, que permitió la liberación de los 31 rehenes tailandeses, 28 de ellos con vida.

Desde el inicio del último alto el fuego a principios de octubre, 20 rehenes vivos y los restos de otros 27 han sido devueltos a Israel.

A falta de la devolución de un único rehén, los dos bandos están cerca de concluir la primera fase del alto el fuego.

Desde que comenzó la tregua, Israel ha entregado los cuerpos de cientos de palestinos a Gaza, a cambio de rehenes o de sus restos. La mayoría permanecen sin identificar.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.