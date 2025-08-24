Identificadas las cinco personas muertas en el accidente de un autobús con turistas en el estado de Nueva York

MADRID, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades policiales del estado estadounidense de Nueva York han informado este sábado de que han concluido las labores de identificación de las cinco personas —todas entre los 22 y los 65 años— que en la víspera perdieron la vida cuando un autobús de turistas que regresaba de una visita a las cataratas del Niágara volcó en plena autopista tras salirse de la vía.

Las víctimas mortales han sido registradas como Shankar Kumar Jha, de 65 años, originario de Madhu Bani, India; Pinki Changrani, de 60 años, residente de East Brunswick, Nueva Jersey; Xie Hongzhuo, de 22 años, procedente de Pekín, China, y estudiante en la Universidad de Columbia; Zhang Xiaolan, de 55 años, y Jian Mingli, de 56 años, ambos de Nueva Jersey, ha informado la cadena Abc News.

En cuanto a la identidad de los pasajeros, la Policía había apuntado previamente que la mayoría de personas a bordo eran de nacionalidad india, china y filipina, por lo que hasta la zona se desplazaron también traductores que colaboraron con los servicios de emergencia, según la cadena CNN.

Además, prácticamente la totalidad de los restantes pasajeros ha sufrido heridas de diversa consideración —como abrasiones, moretones o cortes—, siendo trasladadas a distintos hospitales y centro médicos para recibir asistencia, entre ellos el Centro Médico del Condado de Erie, el Hospital Strong Memorial, el Millard Fillmore Suburban y el UMMR en Batavia.

A bordo del autobús viajaban un total de 54 personas —dos miembros de la tripulación del vehículo y 52 turistas—. "Por razones desconocidas, el vehículo perdió el control, se fue hacia la mediana y, al corregir, terminó en una zanja" en las inmediaciones de la localidad de Pembroke, ha explicado ante los medios un portavoz policial James O'Callaghan.

La Policía del estado de Nueva York ha asegurado que varias personas han quedado atrapadas en el interior del vehículo, mientras que otras han salido despedidas. Las cinco víctimas mortales fallecieron en el lugar.

Las causas del accidente continúan bajo investigación; sin embargo, la Policía descartó este viernes que se debiera a un fallo mecánico o que el conductor se encontrara bajo el efecto del alcohol u otras sustancias. "Se cree que el conductor se distrajo, perdió el control, corrigió en exceso y terminó en el arcén derecho", indicó el agente Andre Wray en rueda de prensa en la que aseveró que el conductor estaba cooperando para esclarecer lo sucedido y que no se habían presentado cargos en su contra.

Igualmente, Wray descartó que entre los fallecidos hubiese ningún menor de edad, a pesar de informaciones anteriores que así lo apuntaban. En el vehículo sí viajaban niños que fueron trasladados a centros hospitalarios.