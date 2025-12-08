Identifican a uno de los sospechosos de robar obras de Matisse en Brasil
Un hombre que habría participado en el robo el domingo de ocho grabados del artista francés Henri Matisse en la ciudad brasileña de San Pablo fue identificado por la policía, que también busca a un segundo sospechoso, informaron las autoridades este lunes.
Dos hombres armados irrumpieron en la Biblioteca Mário de Andrade, en el centro de la mayor ciudad de Brasil, y se llevaron los grabados de Matisse además de otros cinco del pintor modernista brasileño Cándido Portinari.
"Un posible implicado ya fue identificado. El vehículo utilizado para huir fue localizado" y "las investigaciones continúan para identificar al segundo implicado", indicó la secretaría de Seguridad de San Pablo, en una nota enviada a la AFP.
