LA NACION

Identifican a uno de los sospechosos de robar obras de Matisse en Brasil

Un hombre que habría participado en el robo el domingo de ocho grabados del artista francés Henri Matisse en la ciudad brasileña de San Pablo fue identificado por la policía, que también busca a un...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Identifican a uno de los sospechosos de robar obras de Matisse en Brasil
Identifican a uno de los sospechosos de robar obras de Matisse en Brasil

Un hombre que habría participado en el robo el domingo de ocho grabados del artista francés Henri Matisse en la ciudad brasileña de San Pablo fue identificado por la policía, que también busca a un segundo sospechoso, informaron las autoridades este lunes.

Dos hombres armados irrumpieron en la Biblioteca Mário de Andrade, en el centro de la mayor ciudad de Brasil, y se llevaron los grabados de Matisse además de otros cinco del pintor modernista brasileño Cándido Portinari.

"Un posible implicado ya fue identificado. El vehículo utilizado para huir fue localizado" y "las investigaciones continúan para identificar al segundo implicado", indicó la secretaría de Seguridad de San Pablo, en una nota enviada a la AFP.

jss/app/mr

LA NACION
Más leídas
  1. La historia de los pescadores que perdieron todo y el documental de dos argentinos rumbo al Oscar
    1

    El lago que desapareció: la historia de los pescadores que perdieron todo y el documental de dos argentinos rumbo al Oscar

  2. El look que eligió Juana Viale para la conducción del Almorzando con un osado escote
    2

    Modo “maléfica”: el look con escote Marilyn que lució Juana Viale en el Almorzando de este domingo

  3. El sobrevuelo de los F-16 por Buenos Aires, desde la cabina de uno de los pilotos
    3

    El sobrevuelo de los F-16 por Buenos Aires, desde la cabina de uno de los pilotos

  4. Cambiaso profundiza su huella en Palermo: a los 50 años, se acerca al mayor récord del polo
    4

    Adolfo Cambiaso, otra vez campeón en Palermo: “Yo siempre me imagino cosas, sino no seguiría jugando”

Cargando banners ...