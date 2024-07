Identifican marcadores para el diagnóstico precoz de patologías hepáticas graves tras la curación de la hepatitis C

Un estudio liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha conseguido identificar marcadores para el diagnóstico precoz de patologías hepáticas graves tras la curación de la hepatitis C (VHC).

Las nuevas combinaciones de fármacos antivirales frente al virus de la hepatitis C (VHC) han revolucionado la terapia contra la hepatitis crónica C, con la erradicación del virus en la práctica totalidad de los pacientes tratados. Aun así, se desconoce el impacto que la eliminación de la infección tiene sobre la incidencia de desarrollo de carcinoma hepatocelular (el tipo más común de cáncer de hígado) en estos pacientes, un proceso que no parece ser totalmente reversible a pesar de la curación de la infección por el VHC.

Ahora, el estudio, publicado en 'Journal of Medical Virology', ha identificado un pequeño número de genes que se siguen expresando de forma anormal en células libres de la infección. Estas alteraciones son compatibles con las observadas en biopsias hepáticas de pacientes curados virológicamente y muestra el valor de los modelos de infección utilizados para la búsqueda de marcadores del estatus hepático post-curación en pacientes tras la eliminación de la infección, algo que podría facilitar el seguimiento de estos pacientes.

En el trabajo, dirigido por el investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) Pablo Gastaminza, han utilizado dos modelos de infección persistente en cultivos celulares para analizar y comparar las diferencias a nivel de expresión génica tras la eliminación completa de la infección viral.

"Describimos una reversión generalizada de la expresión de los genes relacionados con la infección después de la resolución de la misma, y como, sin embargo, un pequeño número de genes se siguen expresando de forma anormal en células que ahora están libres de la infección", ha señalado Gastaminza.

Victoria Castro, investigadora del CNB-CSIC y primera autora del trabajo detalla la novedad del trabajo: "La comparación de los resultados obtenidos en dos tipos de modelos de cultivos celulares, sugiere que las alteraciones transcripcionales permanentes pueden establecerse o bien por fenómenos de selección de subpoblaciones celulares con mayor capacidad competitiva, en el caso de cultivos proliferativos, o bien por un impacto directo de la replicación viral sobre la regulación de la expresión génica celular. Además, algunas de las alteraciones observadas en ambos modelos son compatibles con las observadas en las biopsias hepáticas de pacientes que se han curado de la infección crónica".

Además, continua la investigadora, "estos modelos de infección podrían aportar información relevante para encontrar marcadores del estatus hepático post-curación, lo que podría facilitar el seguimiento de estos pacientes, que no están exentos del riesgo de desarrollo de carcinoma hepatocelular. Por otro lado, estos datos proveen una nueva perspectiva sobre la contribución directa de la replicación viral en el desarrollo de carcinoma hepatocelular".

Este trabajo es fruto de la colaboración entre los investigadores del CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) Pablo Gastaminza en el CNB-CSIC y Sofía Pérez-del-Pulgar en el IDIBAPS de Barcelona, junto a la Unidad de Bioinformática para Genómica y Proteómica del CNB-CSIC.

Europa Press