IDEO nombró al referente del diseño, pionero en innovación empresarial y exalumno de IDEO, Michael Peng, como gerente general para impulsar su expansión

IDEO, compañía global de diseño, anunció el nombramiento de Michael Peng como su nuevo gerente general, quien asumirá el 2 de junio de 2025. Peng regresa a la empresa tras cinco años de trabajo transformador en Moon Creative Lab, un estudio de creación de empresas fundado por la compañía de comercio e inversión global Mitsui & Co. Su liderazgo aportará una combinación única de creatividad centrada en las personas, fluidez multicultural, colaboración reflexiva y una aguda visión empresarial.

Mike Peng joins global design company IDEO as its next CEO in June 2025

Derek Robson, quien se ha desempeñado como gerente general de IDEO desde 2023, asumirá —como parte del grupo— un nuevo rol centrado en ampliar la colaboración dentro de kyu, un colectivo de empresas creativas del que IDEO forma parte. La labor de Robson redefinió los cimientos de IDEO y preparó a la empresa para una estimulante trayectoria de crecimiento. En esta transición oportuna, Peng, pionero en diseño e innovación empresarial, será el próximo gerente general, un nombramiento estratégico impulsado por el propio Robson.

"En Mike, hemos encontrado a un líder cuya inteligencia, corazón, valentía, curiosidad y dominio del diseño lo convierten en el candidato ideal para las ambiciones en constante evolución de IDEO; su perfil encaja de manera excepcional como próximo gerente general", afirmó Robson. "Su regreso implica una reconexión con los orígenes de IDEO y una plataforma de despegue para su futuro. Espero con entusiasmo trabajar con él".

Con formación en neurociencias, Peng se desempeña actualmente como director creativo en Moon Creative Lab, donde 11 iniciativas empresariales fueron lanzadas con éxito al mercado. Antes de unirse a Moon, fue asociado de IDEO; durante sus casi 14 años en la empresa, Peng trabajó en diversos sectores y mercados globales; fomentó la colaboración multicultural en equipo; y ayudó a consolidar una disciplina de investigación de diseño en la oficina de Nueva York. También fundó y dirigió IDEO Tokio, y cofundó D4V, la primera firma de capital de riesgo enfocada en la fase inicial de empresas innovadoras emergentes en Japón.

Peng declaró: "Estoy encantado de reincorporarme a IDEO en este momento en que el enfoque centrado en las personas es más necesario que nunca en un mundo dominado por la tecnología. Mis experiencias más recientes en el lanzamiento de nuevos negocios me han demostrado el impacto que podemos causar en el mundo utilizando las tecnologías emergentes desde la perspectiva del diseño. Estoy emocionado por reunir a todo el equipo de IDEO para ampliar los límites del diseño y ayudar a nuestros clientes y socios a alcanzar el liderazgo y el éxito en el mercado."

Michael Birkin, gerente general de kyu, añadió: "Derek ha reestructurado, estabilizado y explorado nuevas posibilidades para IDEO. Ahora, con Mike asumiendo el rol de gerente general y Derek explorando nuevas oportunidades de negocio en kyu, IDEO está preparada para acelerar su oferta, impacto y crecimiento''.

David Kelley, cofundador de IDEO y de la d.school de la Universidad de Stanford, comentó sobre la transición: "Quiero agradecer a Derek por su dedicación y espero con ansias los aportes que seguirá realizando desde su nuevo cargo. Recibir de vuelta a Mike se siente como volver a casa, y estoy emocionado de que tome las riendas y defina el futuro de IDEO".

Para obtener más información sobre este anuncio, visite www.ideo.com/futurebydesign.

Acerca de IDEO

IDEO es una compañía global de diseño e innovación. La empresa se asocia con organizaciones para hacer frente a desafíos complejos, descubrir nuevas oportunidades y generar un gran impacto positivo en los negocios, la sociedad y la cultura. El trabajo de IDEO se basa en la empatía y la experimentación: desde el diseño de productos y servicios icónicos, el desarrollo de capacidades creativas dentro de las organizaciones, hasta la creación de nuevas empresas. kyu es un colectivo de organizaciones creativas seleccionadas estratégicamente. IDEO cuenta con oficinas en Estados Unidos, Reino Unido y China. Para conocer más, visite www.ideo.com.

Acerca de Michael Peng

Michael Peng es un líder en diseño e innovación que dedicó más de una década a IDEO (2006-2020), donde trabajó con una amplia gama de clientes de la lista Fortune 100, contribuyó a expandir la presencia global de IDEO, cofundó el estudio de Tokio y lanzó D4V, la primera firma de capital de riesgo centrada en el diseño para etapas iniciales de empresas emergentes en Japón. Se convirtió en socio de IDEO en 2017 y fue nombrado miembro de la junta directiva de IDEO.org en 2020, cargo en el que sigue desempeñándose hasta la fecha. Mike es actualmente director creativo en Moon Creative Lab, donde dirige el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales y lidera Moon Media, una iniciativa de storytelling que explora la creatividad y el espíritu emprendedor a través de filmaciones. Es un educador comprometido que ha impartido clases en instituciones prestigiosas, como el Instituto de Diseño de Interacción de Copenhague (CIID), la Escuela de Postgrado de Servicios Públicos Robert F. Wagner de la Universidad de Nueva York y la Universidad de Tokio. Mike es licenciado en Ciencias Cognitivas por la Universidad de California, Berkeley.

