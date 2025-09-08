IE University inicia el curso con cuatro nuevos programas Bachelo y Master en Tecnología, Diseño y Ciencia Política

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) - IE University inicia el curso académico 2025-2026 con más de 10.000 alumnos de programas Bachelor y Master procedentes de 160 países y ha ampliado este año su oferta académica con cuatro nuevos programas: Bachelor in Political Science, Dual Degree in Business & Political Science, Master in Design y Master in Technology & Global Affairs.

Estas titulaciones refuerzan la formación en ciencias sociales, tecnología y diseño, y amplían las áreas estratégicas de docencia e investigación de la institución. IE University cuenta este año en sus aulas con un 53% de mujeres y un 90% de estudiantes internacionales, lo que sitúa a la institución "entre las más diversas del mundo".

Los países con mayor presencia este curso académico en el campus son España, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, México e India. La institución académica celebrará en las próximas semanas la inauguración del Campus Creativo en el Palacio de Mansilla de Segovia, un edificio histórico rehabilitado que será a partir de ahora la sede de IE School of Architecture & Design.

En el Campus Creativo se impartirán programas enfocados en arquitectura, diseño y moda como el Bachelor in Architectural Studies, Bachelor in Design y Bachelor in Fashion Design. Asimismo, acogerá numerosas iniciativas abiertas a la ciudad, como reflejo del compromiso de IE University con Segovia y su entorno. IE University continúa reforzando su apuesta por un campus global en el que alumnos procedentes de todo el mundo "viven una experiencia académica transformadora y aceleran su carrera profesional".

Con este objetivo, IE New York College (IENYC), institución académica ubicada en el SoHo que cuenta con IE University como sole member, imparte actualmente un Master of Science in Business for Social Impact and Sustainability, un Master of Science in Management, y en 2026 ampliará su propuesta académica con un Master in Finance y Master Data Anaylitcs & Artificial Intelligence.