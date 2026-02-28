Ifab: menos "tiempo muerto"

Para algunos, la decisión adoptada en Hensol, Gales, se trata de una "americanización" del fútbol, aunque muchos la consideran como una respuesta a los reclamos de clubes, futbolistas, entrenadores y aficionados, mientras que la entidad la definió como una medida para "mejorar y acelerar el ritmo de los partidos".

El cambio se pondrá en práctica en el Mundial que albergarán este año Estados Unidos, México y Canadá y apunta al tiempo para realizar un saque lateral o de arco, para el cual se estableció que sea de cinco segundos. Si eso no ocurre, el juego lo reanudará el equipo contrario o con un tiro de esquina en favor del rival, en cada caso.

Otra modificación que acorta los tiempos apunta a los reemplazos y obligará al jugador sustituido a dejar la cancha en un lapso no mayor a los diez segundos. Si no lo hace, su reemplazante tendrá que esperar y podrá ingresar solamente cuando se interrumpa nuevamente el juego.

El cronómetro también correrá para los lesionados que deban ser asistidos por sus cuerpos médicos en cancha y obliguen a interrumpir el partido. En ese caso, deberá dejar la cancha y permanecer fuera durante un minuto una vez que el juego se reanude, regla en la que, obviamente, quedarán excluidos los arqueros, y los jugadores cuya atención haya sido producto de una falta que mereció tarjeta amarilla o roja por parte del árbitro.

El Ifab también avanzó en un capítulo dedicado al VAR con tres actualizaciones que también contemplaron los pedidos efectuados por los clubes. En este sentido se decidió que los auxiliares en el VAR podrán revisar una jugada que hubiera merecido tarjeta roja como consecuencia de una segunda amarilla mal aplicada.

Tarde llegó, en cambio, la modificación del doble impacto accidental del balón a la hora de ejecutar un penal, situación por la cual el árbitro polaco invalidó un gol del argentino Julián Álvarez desde los 12 pasos en el duelo que Atlético Madrid perdió por esa vía frente a Real Madrid en la revancha de octavos de final de la pasada edición de la Champions League.

El Ifab anunció, además, que realizará consultas para elaborar medidas relacionadas con los casos en los que los equipos dejan la cancha en señal de protesta contra la actuación del árbitro y de los jugadores que se tapan la boca con la mano cuando enfrentan a un rival para impedir que se sepa qué le dicen, un tema por demás vigente tras lo sucedido con el brasileño Vinicius Jr y el argentino Gianluca Prestianni en el duelo entre Real Madrid y Benfica por los "play-off" de la actual edición de la Champions. (ANSA).