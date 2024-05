iFixit finaliza el contrato con Samsung y dejará de ser el distribuidor de piezas designado a partir de junio

iFixit ha finalizado su contrato de colaboración con Samsung para la reparación de sus dispositivos Galaxy, y dejará de ser el distribuidor de las piezas y herramientas designado por la tecnológica a partir de junio de este año, debido a que no comparten el mismo enfoque respecto a la reparabilidad de dispositivos.

La compañía tecnológica coreana anunció su asociación con la comunidad de reparación iFixit en el año 2022, cuando comenzó a lanzar un programa de autorreparación para los dispositivos Galaxy, como móviles y tabletas, con manuales gratuitos e información sobre cómo reemplazar piezas dañadas o antiguas de los dispositivos, como la pantalla o los puertos de carga.

Tal y como manifestó Samsung en aquel momento, la iniciativa se puso en marcha con la idea de ofrecer "opciones más convenientes y accesibles para que los usuarios prolonguen el uso de sus dispositivos y promuevan una economía circular", así como para minimizar los desechos electrónicos.

Ahora, dos años después, iFixit ha anunciado el cese de la colaboración con Samsung, que finaliza el contrato a partir de junio de 2024, dejando de ser el distribuidor de piezas y herramientas de terceros de Samsung.

La compañía de reparaciones ha señalado en un comunicado que su objetivo era "construir un ecosistema increíble y fácil de reparar", brindando a las empresas de reparación independientes y locales las herramientas y piezas necesarias para llevar a cabo las reparaciones.

Sin embargo, iFixit ha compartido que, a pesar de sus "mejores esfuerzos", no han podido cumplir dicha promesa, debido a constantes obstáculos que hicieron a la compañía "dudar del compromiso de Samsung" a la hora de hacer que las reparaciones sean más accesibles.

Tal y como ha denunciado, uno de los problemas ha sido que, debido a los precios impuestos por Samsung, no podían ofrecer a los talleres de reparación locales piezas "a precios y cantidades que tuvieran sentido comercial". De hecho, ha subrayado que los costos de las piezas eran tan altos que "muchos consumidores optaron por reemplazar sus dispositivos en lugar de repararlos".

Un ejemplo de ello es que, a la hora de intentar cambiar una batería de un 'smartphone' Galaxy, el dispositivo presentaba un diseño que mantenía la batería pegada a la pantalla, lo que obligaba a iFixit a vender baterías y pantallas conjuntamente aumentando el coste de reparación.

Por todo ello, la compañía ha explicado que ha decidido poner fin a su asociación con Samsung y ha manifestado que el enfoque de la tecnológica respecto a la reparabilidad "no se alinea" con la misión de iFixit.

Así, dejará de ser el distribuidor de piezas y herramientas designado por Samsung a partir de junio de este año. No obstante, iFixit ha matizado que, aunque también dejarán de colaborar para desarrollar nuevos manuales, no eliminará ninguna información existente sobre las reparaciones de dispositivos Samsung.

Asimismo, la compañía de reparación continuará vendiendo piezas y kits de reparación para dispositivos Samsung, obteniendo piezas OEM cuando estén disponibles e indicando claramente si las piezas son originales o no, tal y como hacen con las piezas de reparación de Apple, según han detallado.

Nuevo contrato para los centros de reparación independientes

Además de todo ello, la compañía coreana ha desarrollado por su parte un nuevo contrato para los centros de reparación independientes, en el que señala que para que los talleres de reparación puedan ofrecer su servicio, deberán compartir con Samsung un informe con el nombre, la información de contacto, el teléfono móvil y los detalles de las necesidades de reparación de los clientes.

Pero, además, Samsung exige a los talleres que comuniquen a la compañía cuando un dispositivo no incluya piezas originales, tal y como ha compartido 404 Media, que ha tenido acceso a partes del nuevo contrato de la compañía.

De hecho, este contrato señala que, en caso de que los reparadores encuentren un componente que no sea original en el dispositivo, deberá extraer dicha pieza y comunicarlo de forma inmediata a la compañía, describiendo "los detalles y circunstancias de cualquier uso no autorizado o apropiación indebida de cualquier pieza de servicio".

Igualmente, otras normas del contrato hacen referencia al tipo de piezas que los reparadores pueden utilizar y prohíben los tipos de reparaciones que conlleven soldaduras o interfieran en la placa base.

Este nuevo contrato, implica que, en caso de no cumplir estas pautas, Samsung no enviará piezas de repuesto a los talleres de reparación. Sin embargo, suponen una serie de complicaciones a los profesionales de estos centros independientes, ya que supone el envío de información personal de clientes a la compañía tecnológica, además de tener que desmontar dispositivos, en caso de que incluyan piezas no originales.

Europa Press