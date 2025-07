Iga Swiatek asciende a la tercera posición tras ganar Wimbledon y Sinner sigue como número 1

LONDRES (AP) — El título de Wimbledon de Iga Swiatek la llevó el lunes al puesto número tres en el ranking de la WTA, mientras que gracias al subcampeonato, la estadounidense Amanda Anisimova ingresó al Top 10 por primera vez ubicándose en el número siete.

Hace un año, Anisimova estaba clasificada en el puesto 189 y no pudo entrar automáticamente al torneo en el All England Club. Intentó calificar, pero perdió. Este año, Anisimova fue cabeza de serie en Wimbledon y llegó a su primera final de Grand Slam, venciendo a la número 1 Aryna Sabalenka en las semifinales antes de perder por 6-0, 6-0 con Swiatek.

“Lo miro y pienso, ‘Oh, wow’. Al principio es un poco impactante y no puedo procesarlo realmente. Luego es como, ‘Oh, sí, he jugado muy bien hasta ahora este año’, así que tiene sentido. Siento que lo veo desde ambos lados”, indicó Anisimova.

Subió desde el puesto número 12.

“Quiero decir, es súper especial y una sensación surrealista estar en el top diez", añadió. "Si me hubiera dicho a mí misma el año pasado, si alguien me hubiera dicho que estaría entrando en el Top 10 ahora, no sé, sería bastante sorprendente para mí considerando dónde estaba el verano pasado”.

Swiatek fue número uno durante la mayor parte de las últimas tres temporadas, pero tras un año sin alcanzar ninguna final la llevó a caer al octavo puesto el mes pasado. Subió al cuarto lugar al llegar a la final de un torneo de césped antes de Wimbledon y ahora está un lugar más arriba después de conseguir su sexto trofeo de un major.

Sabalenka se mantuvo en la cima del ranking femenino, seguida por la campeona del Abierto de Francia, Coco Gauff, quien perdió en la primera ronda en Wimbledon.

Laura Siegemund saltó 50 puestos, pasando del puesto 104 al 54, al llegar a los cuartos de final.

La mayor caída fue de la campeona de Wimbledon 2024, Barbora Krejcikova, quien descendió 62 lugares, del número 16 al 78, después de quedar eliminada en la tercera ronda.

Jannik Sinner se mantuvo como el número uno de la ATP después de su primer título en Wimbledon y cuarto en un torneo de Grand Slam. Carlos Alcaraz, dos veces campeón defensor y que perdió la final del domingo, se mantiene como número 2.

El semifinalista Taylor Fritz subió del número cinco al cuatro, intercambiando lugares con Jack Draper.

El debut de Flavio Cobolli en los cuartos de final de un Grand Slam —perdió en esa ronda contra Novak Djokovic— llevó al italiano de 23 años al Top 20 por primera vez, pasando del número 24 al 19.

Ben Shelton subió un puesto al número nueve, y Andre Rublev subió cuatro al número diez.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.