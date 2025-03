Iga Swiatek sigue indomable en Indian Wells, avanza a cuartos con paliza ante Muchova

INDIAN WELLS, California, EE.UU. (AP) — Iga Swiatek prolongó su idilio en el Abierto de Indian Wells al vapulear el martes 6-1, 6-1 a Karolina Muchova para acceder a los cuartos de final

La estrella polaca necesitó apenas 57 minutos para finiquitar su victoria. Segunda cabeza del torneo, Swiatek apenas ha cedido seis juegos a lo largo de tres partidos.

No afrontó una bola de quiebre por segundo compromiso seguido. Swiatek totalizó 12 golpes ganadores y apenas cometió cuatro errores no forzados. En cambio, su oponente checa sumó 19 errores no forzado y apenas nueve golpes ganadores.

¿Muy fácil? Swiatek sostuvo que el desigual marcador ante la 15ta preclasificada puede engañar.

“Siendo honesta, a veces, hay partidos que resultan ser muy extraños”, comentó la dueña de cinco títulos de Grand Slam. “Puede ser una cuestión que una jugadora no se siente perfecta ese día y que la otra se sienta fenomenal. Entonces, de la nada, la diferencia es mucho más amplia de lo que es”.

“Así es el tenis. Cosas como esta pueden pasar. He sabido aprovechar mis oportunidades", añadió. "No es fácil, pero entiendo que se pueda percibir de esa manera".

A la caza de un tercer título en el desierto de California, algo sin precedentes, Swiatek enfrentará el jueves en cuartos a la ganadora del duelo entre la china Qinwen Zheng y la ucraniana Marta Kostyuk.

En la rama masculina, el danés Holger Rune (12do cabeza de serie) domó 6-4, 6-4 a Stefanos Tsitsipas y quebró la racha de siete victorias del griego (8vo preclasificado).

Rune se abrió paso en su novena ronda de cuartos de un Masters 1000 de la ATP, su mejor resultado en esta categoría se produjo cuando —siendo un adolescente de 19 años— se consagró en París en 2022, venciendo a Novak Dkokovic en la final.

Su rival de turno será el neerlandés Tallon Griekspoor, quien dio cuenta 7-6 (4), 6-1 del japonés Yosuke Watanuki.