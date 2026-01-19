Iga Świątek supera la falta de práctica para avanzar en el Abierto de Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — Iga Świątek sabe que tiene mucho en lo que trabajar en su intento por ganar su primer título del Abierto de Australia y un Grand Slam.

La número 2 del mundo nunca se sintió cómoda en su victoria por 7 -6 (5), 6-3 sobre la clasificada china número 130, Yuan Yue, en la primera ronda el lunes por la noche.

Después de ganar Wimbledon el año pasado, junto con sus cuatro títulos de Roland Garros y su victoria en el Abierto de Estados Unidos de 2022, el Abierto de Australia es el único major que falta en su colección. Ha llegado dos veces a las semifinales.

Yuan jugaba a su aire y conectaba golpes ganadores mientras tomaba una ventaja de 5-3, y Świątek tuvo que cambiar de estrategia.

“Estaba un poco oxidada al principio”, dijo. “Muchos altibajos, pero en general tengo cosas en las que trabajar. Me concentraré en eso”.

Desde el 5-3 abajo en el primero, mantuvo un juego de servicio en cero para obligar a Yuan a servir para el set.

Świątek rompió para igualar y luego, en el desempate, se mantuvo serena y convirtió en su segundo punto de set.

“Comencé un poco tensa. Necesitaba mover las piernas. Ir tras mis golpes. Ser valiente con las decisiones”, dijo sobre el cambio.

“No fue perfecto, pero por eso estoy feliz”, agregó Świątek, quien solo ha perdido una vez en la primera ronda de un major. “No es difícil ganar partidos cuando todo va bien. Hoy no fue así, pero pude ganar”.

Świątek tuvo una preparación interrumpida para el primer major del año, perdiendo dos partidos individuales en la United Cup pero ayudando a Polonia a ganar el título por primera vez.

Una de esas derrotas fue ante la número 3 Coco Gauff, quien también tuvo algunas dificultades el lunes antes de vencer a Kamilla Rakhimova 6-2, 6-3 en el partido inaugural en la Rod Laver Arena.

Gauff ha ganado dos títulos de Grand Slam, pero, al igual que Świątek, nunca ha pasado de las semifinales en Melbourne Park.

Tuvo seis dobles faltas en el primer set contra Rakhimova, pero encontró su ritmo en el segundo. No es un problema nuevo: tuvo un récord de 431 dobles faltas en el Tour el año pasado, pero es algo en lo que Gauff está trabajando.

“Quiero decir, fue solo el primer set”, dijo Gauff. “Solo tuve una doble en el segundo. Creo que ambas estábamos luchando en el lado lejano. El sol está justo allí, lo cual sé que cada vez que juego primero en el día aquí, así es como es.

“Pero una vez que pasé el primer juego, tuve como tres dobles en el primer juego, y una vez que pasé ese juego, quiero decir, fue prácticamente un camino sin problemas”.

Avanzando

La número cuatro Amanda Anisimova, subcampeona en los dos últimos majors, y la número seis Jessica Pegula ganaron en sets seguidos, avanzando junto con la número ocho Mirra Andreeva, la número 17 Victoria Mboko y la número 25 Paula Badosa.

Excampeona eliminada

Sofia Kenin, la campeona de 2020, tuvo su quinta salida consecutiva en la primera ronda en Melbourne Park tras una derrota por 6-3, 6-2 ante su compatriota Peyton Stearns, y la número 15 Emma Navarro perdió en tres sets ante Magda Linette.

Retiradas

Priscilla Hon consiguió su primer viaje a la segunda ronda de su major local en seis años y también ayudó a su oponente Marina Stakusic a salir de la cancha en silla de ruedas después de que la clasificada canadiense colapsara con calambres severos en las piernas.

Otro jugador canadiense terminó temprano con calambres, cuando el número 7 Felix Auger-Aliassime se retiró de su partido con el portugués Nuno Borges. Borges lideraba 3-6, 6-4, 6-4 cuando Auger-Aliassime caminó hacia la red para estrecharle la mano.

Stan puede

Stan Wawrinka comenzó su temporada de despedida en los Slams con una victoria por 5-7, 6-3, 6-4, 7-6 (4) sobre Laslo Djere. El campeón de 2014 anunció el mes pasado que 2026 será su último año en el circuito de élite.

“Es mi último año. ¡Ha pasado demasiado tiempo desde que estoy de regreso!” dijo. “La pasión sigue intacta. Hoy fue increíble. Estoy muy feliz de haber ganado, tengo la oportunidad de jugar una vez más aquí”.

El tres veces subcampeón del Abierto de Australia Daniil Medvedev venció a Jesper de Jong 7-5, 6-2, 7-6 (2) para continuar una racha en Australia que incluyó un título en Brisbane. El decimonoveno cabeza de serie Tommy Paul derrotó a Aleksandar Kovacevic 6-4, 6-3, 6-3 en un partido entre estadounidenses para avanzar junto con el número 6 Alex de Miñaur, Reilly Opelka y el número 13 Andrey Rublev.

Cierre nocturno

Novak Djokovic comenzaba su intento por un 25º título de major más tarde el lunes contra el español Pedro Martínez.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.