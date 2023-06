Iga Swiatek y Rafa Nadal presiden la graduación de la Rafa Nadal Academy by Movistar

El tenista español Rafa Nadal estuvo acompañado por la número uno del mundo de la WTA, la polaca Iga Swiatek, en la ceremonia de graduación de la Rafa Nadal Academy by Movistar este miércoles, con un total de 49 jóvenes estudiantes y jugadores.

Nadal presidió la ceremonia dirigida a las familias, a los profesores y a los jóvenes estudiantes, y en su discurso felicitó al serbio Novak Djokovic, reciente campeón de Roland Garros para quedarse en lo más alto de títulos de 'Grand Slam' (23).

"Hace tres días terminó Roland Garros. En primer lugar, quiero felicitar a Novak Djokovic por haber conseguido algo que no se había conseguido antes en el tenis masculino, llegar a los 23 títulos de Grand Slam. Son números que hace relativamente pocos años parecían imposibles y él lo ha conseguido, así que muchísimas felicidades por haber conseguido algo tan difícil en un deporte tan competitivo como es el tenis", apuntó.

Por otro lado, Nadal se mostró encantado de contar con Swiatek en Manacor, "alguien que siempre ha demostrado ser un buen ejemplo para el deporte". "Quiero felicitar a todos los estudiantes, sé que es un día feliz, pero también triste, porque imagino que todos los cambios en esta vida son difíciles de asumir. Llevan tiempo, incertidumbre, dudas que son buenas, nos hacen estar despiertos, nos hacen estar pendientes de mejorar en todos los sentidos", dijo la polaca.

"Espero que salgáis de aquí con las herramientas necesarias para encarar el futuro, sea cual sea. Al final, no soy una persona de dar muchos consejos, soy más bien partidaria de que las cosas se aprendan con los ejemplos diarios. Solo voy a dar uno: daros oportunidades. Esta es la realidad, no os frustréis cuando las cosas no salen bien a la primera, no os frustréis cuando llevéis un tiempo intentándolo y las cosas no funcionan", añadió.

La tenista polaca, que el pasado sábado conquistó su cuarto Grand Slam y su tercer título en Roland Garros, quiso además incidir en la importancia de la salud mental. La propia Swiatek hpidió lanzar el birrete con el resto de los estudiantes a final de la ceremonia, ya que ella finalizó sus estudios hace dos años, pero no pudo graduarse presencialmente por culpa de la COVID.

Europa Press