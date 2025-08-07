Iglesia: Arzobispo de El Salvador contra la reelección

"La segunda petición es que los señores diputados reconsideren las reformas a la Constitución, recientemente aprobadas por ese pleno legislativo de manera inconsulta. Pues para la legitimidad de una reforma constitucional el pueblo debe ser consultado", afirmó en la misa en honor al Divino Salvador del Mundo, con la que se cierran los festejos patronales de la capital.

Su llamado lo hace, dijo, "sin otro interés más que el bien de nuestro pueblo".

Las reformas, además de permitir la reelección presidencial indefinida, amplían el período presidencial de cinco a seis años y eliminan la segunda vuelta en los comicios presidenciales.

Escobar también pidió a los legisladores que "cumplan con la deuda que tienen con este pueblo" y que devuelvan "la ley que derogaron, la que protege el medio ambiente, la vida y la salud de las personas, los animales y las plantas", en referencia a la prohibición de la minería metálica revocada recientemente por la Asamblea Legislativa.

El arzobispo también pidió a las autoridades de Estados Unidos que detengan la persecución contra los migrantes indocumentados salvadoreños.

Llamó a "no criminalizarles en su estatus solo por ser indocumentados. Son personas nobles, personas buenas, trabajadoras que han hecho mucho por aquel país y que merecen un trato digno", dijo. (ANSA).