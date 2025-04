Iglesia católica denuncia venta en línea de reliquias de Carlo Acutis

ASÍS, Italia (AP) — Con la próxima canonización de su primer santo millennial, la Iglesia católica ha recurrido a la policía en Italia para investigar la venta en línea de algunas supuestas reliquias de Carlo Acutis, quien ya ha atraído a cientos de miles de peregrinos a su santuario.

Desde los primeros días de la fe, muchos católicos han rezado por la intercesión a las reliquias de los santos, que suelen ser pequeñas partes de su cuerpo o vestimenta autenticadas por autoridades eclesiásticas y preservadas en iglesias. Pero su venta está estrictamente prohibida.

“No sólo es despreciable, sino que también es un pecado”, afirmó el reverendo Enzo Fortunato, quien lidera la comisión del Día Mundial de la Infancia del Vaticano y tiene un pequeño fragmento del cabello de Acutis en una capilla junto a su oficina para la veneración de los jóvenes visitantes. “Todo tipo de comercio sobre la fe es un pecado”.

Un vendedor anónimo había puesto en subasta en línea algunos mechones de cabello de Acutis supuestamente autenticados que alcanzaban más de 2.000 euros (2.200 dólares estadounidenses), según la Diócesis de Asís, antes de ser retirados. El mes pasado, el obispo Domenico Sorrentino pidió a las autoridades que confiscaran los artículos y agregó que, si eran fraudulentos, la venta constituye una “gran ofensa a la creencia religiosa”.

Acutis fue precoz en desarrollar y compartir su fe

Acutis murió de leucemia en 2006, cuando sólo tenía 15 años, pero ya había desarrollado una vida de fe precoz centrada en la devoción a la Eucaristía, que para los católicos contiene la presencia real de Cristo. Hábil con la tecnología, había creado una exhibición en línea sobre milagros eucarísticos a lo largo de los siglos.

Será formalmente declarado santo en una misa frente a la Basílica de San Pedro del Vaticano el 27 de abril. Durante el último año, alrededor de 1 millón de peregrinos han acudido a la ciudad central italiana de Asís, donde su cuerpo, vestido con zapatillas, jeans y una sudadera, yace en un santuario en una iglesia dedicada a un momento clave en la vida del santo medieval de su ciudad natal, San Francisco.

El cuerpo de Acutis fue exhumado durante el proceso de canonización que duró más de una década y tratado para que pudiera ser preservado para su exhibición pública, incluyendo la remoción de ciertos órganos. Su rostro, que parece como si estuviera dormido, fue reconstruido con una máscara de silicona, dijo Sorrentino.

El corazón de Acutis ha sido preservado en un altar dedicado en otra iglesia de Asís; será llevado a Roma para la misa de canonización.

“Las reliquias son pequeños, pequeños fragmentos del cuerpo, para decir que ese cuerpo es bendecido, y nos explica la cercanía de Dios”, explicó Sorrentino.

El manejo de las reliquias es una tarea meticulosa para la Iglesia

Hay diferentes “clases” de reliquias: las más importantes son partes mayores del cuerpo, como el corazón. Sorrentino entregó el pericardio de Acutis, la membrana que envuelve el corazón, a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en 2022 para la duración de su Renacimiento Eucarístico de varios años.

El obispo a cargo del cuerpo del santo trabaja con solicitudes de otros obispos de todo el mundo para dar o prestar reliquias, siempre de forma gratuita, para ser exhibidas para la veneración en parroquias y otras iglesias.

“Damos esto a comunidades, a parroquias, a sacerdotes que usan las reliquias para el culto en su parroquia”, dijo Sorrentino. “No es algo mágico. No es algo que funcione automáticamente, funciona a través de la fe”.

La práctica de recolectar reliquias se remonta a los primeros días de la Iglesia, cuando muchos cristianos fieles murieron como mártires en persecuciones religiosas. Testigos de los asesinatos recogían sangre o fragmentos de ropa para conmemorar su sacrificio y rezar por la intercesión de los santos, explicó Fortunato.

En el caso de Acutis, el primer milagro en su proceso de canonización fue la curación de un niño en Brasil después de un servicio de oración invocando su intercesión con la presencia de una reliquia, agregó.

Para el clero y los peregrinos que han estado visitando el santuario de Acutis en Asís esta semana, las reliquias ocupan un segundo lugar frente al ejemplo de fe y el poder de asistir con la oración que proporcionan los santos.

“Nunca compraría una”, aseveró Amelia Simone, una joven de 18 años de Chicago que ha estado estudiando en Roma y atribuye a Acutis la ayuda para resolver complicados trámites de visa. “Creo que el aspecto de la intercesión es muy interesante, pero no creo que alguna vez quisiera poseer una reliquia de primera clase. Simplemente me parecería un poco extraño”.

Dos clérigos que lideran una peregrinación del Año Santo a Italia desde la Diócesis de Greensburg, Pensilvania, indicaron que era “una gran tragedia” que las ventas de reliquias en línea estuvieran ocurriendo.

“Seguimos rezando por la conversión de las personas”, dijo el reverendo Christopher Pujol.

El obispo Larry Kulick agregó que las reliquias “son muy reverentes y muy solemnes para nosotros como católicos. Y no sólo son inspiradoras para nosotros, sino que realmente son... oportunidades para ayudarnos a rezar”.

“Y por eso es lamentable que tal cosa suceda, porque eso es realmente un mal uso de las reliquias y en realidad una falta de respeto hacia él y su memoria”, agregó.

Algunas opiniones mixtas sobre este proceso de canonización

La devoción y la atención excepcionales que ha generado el proceso de canonización de Acutis ya han generado cierto escepticismo. En cientos de comentarios en redes sociales sobre un artículo reciente de The Associated Press sobre el fenómeno, algunos calificaron su santidad de estrategia de marketing de la Iglesia para atraer a más jóvenes a las filas de la Iglesia.

Muchos otros, y aquellos que peregrinan a Asís, elogiaron a Acutis por su devoción y se alegraron de que se haya convertido en un modelo a seguir para los miembros de su generación.

“Es una alegría para mí haberme encontrado en este momento con el cuerpo de Carlo Acutis y sobre todo pidiéndole la intercesión por la transformación y la conversión de muchos jóvenes que tanto necesitan en el mundo”, dijo Juana de Dios Euceda, una monja misionera de Honduras.

___

Dell’Orto reportó desde Miami.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

__

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.