Iglesia cubana ofrece su "disponibilidad" como mediadora ante tensiones con EEUU

La Confederación de Obispos Católicos de Cuba advirtió este sábado que las amenazas de Washington sobre las ventas de petróleo a La Habana agravarán las condiciones de vida en la isla y ofreció su "disponibilidad" para mediar entre los dos países, según un comunicado

"Las noticias recientes, que anuncian, entre otras, la eliminación de toda posibilidad de que entre petróleo al país, disparan las alarmas", alertan los obispos cubanos en el mensaje, que muestra preocupación por los "menos favorecidos"

Después de cortar el flujo de petróleo y la ayuda procedente de Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que permite imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, al considerar que la isla supone una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional de Estados Unidos

En respuesta, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel denunció el viernes que la Casa Blanca "pretende asfixiar la economía cubana" con la nueva medida

Ante este escenario, los obispos cubanos consideraron que el riesgo de un "caos social" en Cuba es "real"

"Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes", afirmaron los representantes de la Iglesia y ofrecieron su "disponibilidad" para mediar entre las partes

"La Iglesia Católica en Cuba continuará acompañando a este pueblo (...) y también ofreciendo su disponibilidad para, si así se lo solicitaran, contribuir a rebajar el tono a las hostilidades entre partes", aseguraron los obispos

Díaz-Canel reiteró recientemente la disposición de su gobierno a dialogar con Estados Unidos, pero sin hacer "ninguna concesión política"

En el pasado, la Iglesia católica ha actuado a menudo como mediadora y canal de diálogo entre los dos países y tuvo un papel clave en el deshielo entre Washington y La Habana en 2015

Cuba atraviesa una severa crisis económica marcada por la escasez y los prolongados apagones, resultado del endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, la baja productividad de su economía centralizada y la caída del turismo

A esta situación se suma el impacto del parón en el suministro de petróleo venezolano tras la operación militar estadounidense que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, principal aliado de la isla, lo que ha dejado a Cuba aún más vulnerable y ha profundizado la escasez de combustible y los apagones