LONDRES (AP) — Sacerdotes de la Iglesia de Inglaterra otorgaron bendiciones oficiales a parejas del mismo sexo por primera vez el domingo, aunque sigue vigente la prohibición de las bodas para parejas gay en medio de profundas divisiones dentro del anglicanismo sobre el matrimonio y la sexualidad.

En una de las primeras ceremonias, la reverenda Catherine Bond y la reverenda Jane Pearce bendijeron su unión en la iglesia de San Juan Bautista, en Felixstowe, al este de Inglaterra, donde ambas son sacerdotas asociadas.

La pareja se arrodilló frente al canónigo Andrew Dotchin, quien les sostuvo la cabeza mientras daba “gracias por Catherine y Jane, por el amor y la amistad que comparten y por su compromiso mutuo al presentarse ante ustedes en este día”.

La Iglesia Anglicana votó en febrero para permitir la bendición de las uniones de parejas del mismo sexo que han tenido bodas o uniones civiles. Las palabras utilizadas para las bendiciones, conocidas como oraciones de amor y fe, fueron aprobadas por la Cámara de Obispos el martes y utilizadas por primera vez el domingo.

El compromiso se alcanzó después de cinco años de discusiones sobre la postura de la iglesia sobre la sexualidad. Los líderes ofrecieron disculpas por el hecho de que la iglesia no haya dado la bienvenida a las personas LGBTQ, pero también respaldaron la doctrina de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. No se exigirá al clero que realice bendiciones para personas del mismo sexo si no están de acuerdo con ellas.

Las bendiciones se pueden realizar en los servicios religiosos habituales. El órgano rector de la iglesia también ha elaborado un plan para “servicios de oración y dedicación” separados para parejas del mismo sexo que se asemejarían a bodas, pero aún no ha sido aprobado formalmente.

Las encuestas de opinión pública muestran que la mayoría de la gente en Inglaterra apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es legal desde 2013.