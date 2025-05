Iglesia Episcopal dice que no ayudará a reasentar a sudafricanos blancos en EEUU

El servicio de migración de la Iglesia Episcopal está rechazando una directiva del gobierno federal para ayudar a reasentar a sudafricanos blancos a quienes se les ha concedido el estatus de refugiados, citando el “compromiso con la justicia racial y la reconciliación” de la iglesia.

El obispo presidente Sean Rowe anunció la medida el lunes, un día después de que 49 sudafricanos partieran de su tierra natal, rumbo a nuevos hogares en Estados Unidos. En su lugar, el Ministerio de Migración Episcopal detendrá su asociación de décadas con el gobierno, anunció Rowe.

El presidente Donald Trump otorgó estatus de refugiados para los sudafricanos blancos, acusando a su gobierno de discriminación, incluso cuando su administración cerró abruptamente el programa general de refugiados de Estados Unidos. Los sudafricanos se adelantaron a miles de posibles refugiados en el extranjero que habían estado sometidos a años de verificación y procesamiento.

El Ministerio de Migración Episcopal ha reasentado durante mucho tiempo a refugiados bajo subvenciones federales. Rowe relató que hace unas dos semanas, el gobierno se puso en contacto con la iglesia y dijo que esperaba que reasentara a algunos de los sudafricanos bajo los términos de su subvención.

“A la luz del firme compromiso de nuestra iglesia con la justicia racial y la reconciliación y nuestros lazos históricos con la Iglesia Anglicana sudafricana, no podemos dar este paso”, indicó Rowe. “En consecuencia, hemos determinado que, para el final del año fiscal federal, concluiremos nuestros acuerdos de subvención de reasentamiento de refugiados con el gobierno federal de Estados Unidos”.

Otro grupo religioso, Church World Service, señaló que está abierto a ayudar a reasentar a los afrikáneres.

El gobierno de Sudáfrica ha negado vehementemente las acusaciones de discriminación contra los blancos.

“Ha sido doloroso ver a un grupo de refugiados, seleccionado de una manera altamente inusual, recibir un trato preferencial sobre muchos otros que han estado esperando en campamentos de refugiados o en condiciones peligrosas durante años”, manifestó Rowe. “Estoy triste y avergonzado de que muchos de los refugiados a quienes se les niega la entrada a Estados Unidos son personas valientes que trabajaron junto a nuestro ejército en Irak y Afganistán y ahora enfrentan peligro en casa debido a su servicio a nuestro país”.

Añadió que muchos refugiados, incluidos cristianos, son víctimas de persecución religiosa y ahora se les niega la entrada.

Aseguró que la iglesia encontrará otras formas de servir a los inmigrantes, como aquellos que ya están en este país y aquellos varados en el extranjero.

La medida marca el fin de una asociación ministerio-gobierno que, durante casi cuatro décadas, ha servido a casi 110,000 refugiados de países que van desde Ucrania, Myanmar y Congo, expresó Rowe.

No es la primera fricción entre la Iglesia Episcopal y el gobierno. La obispa Mariann Budde de Washington provocó la ira de Trump en enero en un servicio de oración inaugural en el que instó a la “misericordia” para aquellos que temen sus acciones, incluidos migrantes y niños LGBTQ+.

La Iglesia Anglicana sudafricana incluye iglesias en Sudáfrica y países vecinos. Fue una fuerza potente en la campaña contra el apartheid en los años 80 y 90, un esfuerzo por el cual el difunto arzobispo Desmond Tutu recibió el Premio Nobel de la Paz en 1984.

Otra agencia religiosa, Church World Service, dice que está abierta a servir a los recién llegados sudafricanos.

“Nos preocupa que el gobierno de Estados Unidos haya elegido acelerar la admisión de afrikáneres, mientras lucha activamente contra órdenes judiciales para proporcionar reasentamiento que salva vidas a otras poblaciones de refugiados que están en desesperada necesidad de reasentamiento", indicó Rick Santos, presidente y CEO de CWS, en un comunicado.

Agregó que la acción demuestra que el gobierno sabe cómo examinar y procesar rápidamente a los refugiados.

“A pesar de las acciones de la Administración, CWS sigue comprometido a servir a todas las poblaciones de refugiados elegibles que buscan seguridad en Estados Unidos, incluidos los afrikáneres que son elegibles para servicios", manifestó. “Nuestra fe nos obliga a servir a cada persona bajo nuestro cuidado con dignidad y compasión”.

El ministerio episcopal y CWS están entre los diez grupos nacionales, la mayoría de ellos basados en la fe, que han colaborado con el gobierno para el reasentamiento de refugiados.

