Iglesia: La limosna se digitaliza, primeras pruebas

El proyecto "Cien Tótems en 100 Iglesias" está en pleno desarrollo, fruto de la colaboración entre Banco BPM, Numia, empresa dedicada a pagos digitales, y la Conferencia Episcopal Italiana.

Todo comenzó el pasado noviembre en una fase piloto en la Basílica de San Ambrosio de Milán, en las basílicas de Asís y en el punto de información del Vaticano.

Ahora, con los últimos detalles técnicos finalizados, el plan continúa con la instalación de los primeros 30 terminales TPV en otras tantas iglesias de todo el país, desde Trento hasta Catania, explican los organizadores.

"Como promotores del Jubileo 2025", afirma Stefano Bolis, director de Instituciones y Tercer Sector del Banco BPM, "teníamos un fuerte deseo de llevar a cabo este proyecto, que nos considera pioneros en llevar la innovación de los pagos TPV a las iglesias".

"El objetivo", explica, "es facilitar las donaciones y apoyar a las diócesis en sus actividades sociales y solidarias en beneficio de las comunidades y el territorio".

De esta manera, la realidad de las donaciones a instituciones religiosas se alinea con una tendencia ya consolidada en las transacciones monetarias habituales.

Además, como señala Luca Vanetti, director de Marketing y Omnicanalidad del Banco BPM, "por primera vez en Italia, en 2024 los pagos digitales superaron a los pagos en efectivo en términos de valor de transacción".

Con los quioscos digitales de donaciones en las iglesias, Numia confirma su misión y compromiso de simplificar y acceder a los pagos digitales en cualquier contexto, afirma Fabio Pugini, director general y consejero delegado, y promueve, al mismo tiempo, una nueva cultura de donaciones digitales.

Además, el proyecto se lanza precisamente en un momento en que las iglesias del país experimentarán un flujo creciente de visitantes y fieles en todo el país, donde se encuentran dispersas varias iglesias conmemorativas.

Según el tesorero de la Conferencia Episcopal Italiana, padre Claudio Francesconi, la iniciativa permite dar continuidad al proceso de investigación y experimentación iniciado hace unos dos años, con el objetivo de identificar herramientas digitales de recaudación de fondos adaptadas a las especificidades de los contextos eclesiásticos italianos.

Una forma de garantizar que la transparencia, la trazabilidad y la valorización de la generosidad de los fieles sean objetivos compartidos, concretos y alcanzables (ANSA).