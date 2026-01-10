Iglesia: Meloni se reúne con el Papa, que agradece a Italia por el Jubileo

Mientras tanto, la atención ya se centra en Asís, donde ha comenzado otro Año Santo, que conmemora el 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís. El Papa ya ha anunciado que visitará la ciudad de Umbría en 2026 para esta ocasión, lo que supone la primera cita importante para Asís en una diócesis italiana: estará presidida por monseñor Felice Accrocca, destacado experto en espiritualidad franciscana.

El Papa agradeció a las autoridades italianas y romanas la colaboración experimentada durante el Jubileo. Ayer, Leone ya había destacado las "excelentes relaciones" entre la Santa Sede e Italia.

Y aunque no ha habido declaraciones oficiales ni informes de reuniones privadas, varias fuentes confirman que el Vaticano e Italia colaboran para ofrecer un rayo de esperanza a los reclusos italianos que aún se encuentran en cárceles venezolanas, como el cooperante italiano Alberto Trentini.

Por la tarde, el Papa León abrazó a más de 15.000 jóvenes de la diócesis de Roma, desde catequistas hasta universitarios, desde scouts hasta adolescentes de movimientos. Muchos de ellos no entraron en el Aula Pablo VI, que les había sido reservada.

Por lo tanto, muchos lo siguieron desde fuera. "Son valientes", dijo el Papa, aludiendo al frío que hacía en la capital estos días.

Pero sus pensamientos, en el encuentro con tantos jóvenes, se dirigieron principalmente a las víctimas de Crans-Montana.

Antes de su discurso, León XIV recordó "la tristeza que todos sentimos por los jóvenes que perdieron la vida" en el incendio de Suiza.

"La vida es tan preciosa, y no podemos olvidar a quienes sufren", dijo. Ahora, "las familias deben intentar superar ese dolor", y "nuestras oraciones son importantes", añadió el Papa.

"Tenían su edad", enfatizó el cardenal vicario de Roma, Baldo Reina, señalando a los numerosos jóvenes presentes en el Aula Pablo VI. "No los olvidemos".

El Pontífice escuchó los testimonios de varios jóvenes y luego habló de uno de los mayores males de la nueva generación: la soledad. "Una vida de vínculos sin relaciones o de gustos sin afecto nos decepciona, porque estamos hechos para la verdad: cuando falta, sufrimos". "No esperen que el mundo los reciba con los brazos abiertos", señaló a los jóvenes, pero "cuando se sientan solos, recuerden que Dios nunca los abandona". (ANSA).